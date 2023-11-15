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بيراميدز يواجه إنبى وديًا اليوم استعدادًا مازيمبى الكونغولى

11/15/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض اليوم الخميس، فريق نادي بيراميدز مباراة ودية أمام نظيره إنبى خلال فترة التوقف الدولي الحالية في إطار تحضيراته لاستئناف ارتباطاته المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

وأتم الجهاز الإداري للفريق بقيادة أحمد زاهر الاتفاق على خوض مباراة ودية تجمع بين بيراميدز ونظيره نادي انبي في الثانية والنصف ظهر اليوم، الخميس المقبل على استاد بتروسبورت.

ويبدأ بيراميدز بعد التوقف الدولي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عندما يستضيف مازيمبي الكونغولي يوم 24 نوفمبر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

في سياق أخر، انتهت إدارة نادي بيراميدز من كافة الترتيبات الخاصة برحلتي الفريق إلى موريتانيا وجنوب أفريقيا استعدادا لخوض مباراتي نواذيبو وصن داونز في إطار الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشكل رسمي يوم 2 ديسمبر المقبل موعدا لمباراة نواذيبو وبيراميدز في نواكشوط، بينما حدد يوم 9 ديسمبر موعدا لمباراة صن داونز وبيراميدز في بريتوريا.






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