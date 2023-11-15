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الإسماعيلى يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز فى دورى Nile

11/15/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Youm7) يستمر فريق الإسماعيلى اليوم الخميس، فى خوض التدريبات لمواصلة فترة الإعداد المصغرة استعدادا لمواجهة بيراميدز في إطار منافسات الجولة السابعة في مسابقة دورى Nile.

ويستعد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، لاستكمال مبارياته الودية أمام فيوتشر يوم 17 نوفمبر وطلائع الجيش يوم 19 نوفمبر الجارى، وأخيرا مواجهة المقاولون العرب في 22 نوفمبر.

ونجح فريق الإسماعيلى في تحقيق الفوز على ساحة دمياط بثلاثة أهداف نظيفة جاءت عن طريق باسم مرسى وصالح جمعة "هدفين"، قبل أن يتعادل مع المروج الليبى بهدف لمثله، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الإثنين، جاء هدف الإسماعيلى الوحيد عن طريق مروان حمدى فى الدقيقة 18 بعد اختراق من عمق الملعب وتسديدة من داخل الـ18 محرزا الهدف الأول، بينما تعادل فريق المروج من ضربة حرة مباشرة.


ويسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدوري لعلاج الأزمات الفنية التي يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف في 6 لقاءات، وعلاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء و تعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.







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