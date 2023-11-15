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معتمد جمال يعيد تقييم لاعبى الزمالك لتسليم تقريرا للإدارة

11/15/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Youm7) قررمعتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى لنادي الزمالك ،
وضع بعض اللاعبين تحت التقييم النهائي للحكم على مستواهم وفي حالة عدم وجود استفادة من تواجدهم داخل الفريق سيتم تسويقهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو عدم التجديد للذين انتهت عقودهم.



ويسلم معتمد جمال تقريراً مفصلاً وشاملاً
لمجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يشمل درجات تقييم كل لاعب، ومدى التزامه فى التدريبات، واجتهاده فى المباريات كما يتضمن التقرير شرح انطباع كامل عن سلوك اللاعب خارج المستطيل الأخضر لتحديد مصيره النهائى من قبل المسئولين.



فى سياق مختلف يرفض مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التسرع فى التعاقد مع مدير فنى أجنبي ليتولى مهمة قيادة الفريق الكروي الأول خلفًا للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له
وإسناد المهمة لمعتمد جمال بشكل مؤقت، ولحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي جديد، يتولى زمام الأمور فى القلعة البيضاء.



ويرغب مجلس إدارة نادى الزمالك فى التأني فى التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، حتى لا يتم التعاقد مع مدرب بإمكانيات لا تناسب الفارس الأبيض، حيث يريد المجلس التعاقد مع مدرب صاحب سيرة ذاتية قوية، ويجيد التعامل مع البطولات الأفريقية وكذلك المحلية، الأمر الذى دفع مجلس إدارة الزمالك للتروي فى اختيار بديل أوسوريو، وتم عقد جلسة مع معتمد جمال للتأكيد على استمراره في منصبه لحين التعاقد مع مدرب أجنبى، مع تقديم كامل الدعم له خلال المرحلة المقبلة.












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