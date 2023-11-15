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موعد مباراة مصر وجيبوتى فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم والقنوات الناقلة

11/15/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Youm7) يخوض منتخب مص بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا، تحدياً جديداً، عندما يستضيف نظيره الجيبوتى فى مباراة مثيرة ومرتقبة، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتى ينافس فيها ألفراعنة وجيبوتى فى مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيسأو، سيراليون، إثيوبيا. موعد مباراة مصر وجيبوتي تقام مباراة مصر وجيبوتى فى السادسة مساء اليوم الخميس
على استاد القاهرة الدولي، وانطلق معسكر ألفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومى 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغإلى روى فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولى استعدادا لمباراة جيبوتي. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر استقر البرتغإلى روى فيتوريا على التشكيل الذى يخوض بع مواجهة جيبوتى مساء اليوم، وضمت العناصر التى يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل، ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشنأوى فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع محمد حمدى ومحمد عبد المنعم وعلى جبر ومحمد هاني، وفى وسط الملعب محمد الننى وإمام عاشور وطارق حامد، وفى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. حكام مباراة مصر وجيبوتي أسند الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، فى الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقى ألفريد شافاني، ويعأونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا. مواجهات مصر وجيبوتى فى تصفيات المونديال التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثانى فى تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصرى ألفوز فى المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائى عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافى مباريات منتخب مصر وجيبوتي. وفى مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسنى عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر فى مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ فى مرماه. القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي تنقل قناة أون تايم سبورتس، مباريات منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، في وجود باقة من ألمع نجوم الكرة.

ونجح
قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافة مباريات منتخب مصر الأول في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد جولة مفاوضات استمرّت لقرابة ثلاثة أشهر تم منح هذه الحقوق من خلال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".









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