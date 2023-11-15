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محمد صلاح ومصطفى محمد يقودان هجوم الفراعنة فى التشكيل المتوقع أمام جيبوتى

11/15/2023 11:25:35 PM
(MENAFN- Youm7) استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني ، على التشكيل الذى سيخوض مواجهة جيبوتي مساء اليوم، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وضمت العناصر التي يراهن عليها فيتوريا بدون تغييرات كبيرة على مستوى التشكيل.


التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي



ومن المتوقع أن يبدأ فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع محمد حمدي ومحمد عبد المنعم وعلي جبر ومحمد هاني، وفي وسط الملعب محمد النني وإمام عاشور وطارق حامد، وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.




يواجه منتخب مصر في السادسة مساء اليوم الخميس، نظيره الجيبوتي في مباراة مثيرة ومرتقبة، تجري أحداثها على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى بتصفيات المونديال، والتي ينافس فيها الفراعنة وجيبوتي في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا.



وانطلق معسكر الفراعنة يوم 13 نوفمبر الجاري، وتوافد اللاعبون على المعسكر يومي 13 و14 من الشهر الجاري، كما خاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي.



ويطمح الفراعنة لتحقيق الإنجاز والوصول إلى المونديال للمرة الرابعة فى تاريخهم، خاصة مع النظام الجديد للمونديال القادم، والذى يضمن مشاركة 9 منتخبات أفريقية.



وتم تحديد سعر تذاكر الدرجة الثالثة بـ 30 جنيها، بينما تحدد سعر تذاكر الدرجة الثانية بـ 50 جنيها، والدرجة الأولى بـ 75 جنيها، بينما ستكون أسعار تذاكر المقصورة مقابل 250 جنيها.



ويتواجد 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر و هم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجية وعمر مرموش وحسين الشحات.



أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قيادة مباراة مصر وجيبوتي، في الجولة الأولى لللحكم الجنوب أفريقي ألفريد شافاني، ويعاونه كل من: إيلفاز سيتول، مساعد أول، وكاجارا ميكوينا، مساعد ثانٍ، فيما يتواجد ماسيكسول بامبيسو، حكمًا رابعًا.



التقى المنتخبان مرتان من قبل، ضمن منافسات الدور الثاني في تصفيات مونديال 2010، حقق المنتخب المصري الفوز في المباراتين برباعية دون رد، ويتقاسم الثنائي عمرو زكي، أحمد حسن صدارة هدافي مباريات منتخب مصر وجيبوتي.



وفي مباراة الذهاب، أحرز أهداف مصر بالترتيب التالي، أحمد زكي، حسني عبد ربه، أحمد حسن، عمرو زكي، وأحرز أهداف مصر في مباراة العودة الآتي، عماد متعب، أحمد حسن، محمد أبو تريكة، رياض سعيد بالخطأ في مرماه.












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