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مصر: القصف الإسرائيلي للمستشفى الميداني الأردني في غزة انتهاك سافر للقانون الدولي

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 11 (كونا) -- أدانت مصر القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة مشددة على أنه انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الميداني الأردني واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
وطالبت الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
كما طالبت بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص


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