مصر: القصف الإسرائيلي للمستشفى الميداني الأردني في غزة انتهاك سافر للقانون الدولي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 15 - 11 (كونا) -- أدانت مصر القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة مشددة على أنه انتهاك سافر لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها أن القصف الإسرائيلي على محيط المستشفى الميداني الأردني واستهداف واقتحام المستشفيات الأخرى في القطاع وغيرها من المنشآت المدنية يضيف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.
وطالبت الأطراف الدولية بضرورة الاضطلاع بدورها في المطالبة بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
كما طالبت بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ومنها الامتناع عن مهاجمة المستشفيات أو عرقلة الكوادر الطبية عن أداء مهامها. (النهاية)
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