اسطنبول تستضيف قمة لعقيلات رؤساء الدول والحكومات بعنوان قلب واحد من أجل فلسطين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 15 - 11 (كونا) -- اعتبرت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان اليوم الأربعاء أن غزة باتت مدينة الأطفال المجهولين في إشارة إلى الأطفال الذين يقتلون بالغارات الإسرائيلية ويفقدون من يتعرف على جثثهم.
وقالت أمينة أردوغان في كلمتهت أمام قمة بإسطنبول لعقيلات رؤساء دول بعنوان (قلب واحد من أجل فلسطين) وذلك على إثر الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 40 يوما "نحن هنا اليوم لأننا نطالب بوقف إطلاق النار دون أي مبررات أو أسباب".
وأضافت "أعتقد أن الذين يزعمون أن محرقة ما بعد الحداثة التي تشهدها فلسطين اليوم هي مظهر من مظاهر الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يتحملوا المسؤولية بنفس الطريقة".
وشددت على أنه "لا ينبغي لأحد أن يخدع أصحاب الضمائر الحية في العالم بهذه الخطابات المضحكة بعد الآن" وذلك في إشارة إلى مزاعم دول غربية بأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".
وأشارت الى أن العالم أجمع يرى الآن بوضوح الممارسات العنصرية والسرقة الممنهجة ومخططات الاحتلال المفروضة على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من قرن.
ولفتت إلى أن جميع الشعوب إن لم يكن كل الدول في الشرق والغرب أصبحت الآن مدافعة عن قضية فلسطين العادلة معربة عن شعورها بالخجل كبقية الشعوب من العجز الذي يشهده "العالم المتحضر".
وأكدت عقيلة الرئيس التركي أنه "لا توجد أيديولوجية ولا مصلحة سياسية ولا مكاسب اقتصادية أكثر قيمة من حياة شخص بريء" متوجهة الى الكيان الإسرائيلي المحتل والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بالقول "كم عدد القتلى الذين تنتظرونه لوقف هذه الوحشية؟".
وطالبت "بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الهجمات على غزة بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها".
من جهتها قالت الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل تواصل حاليا هجماتها على قطاع غزة "متجاهلة كافة أحكام القانون الدولي".
وأوضحت الشيخة موزا أن العالم أجمع يرى في الوقت الحالي جرائم القتل إلى جانب الترحيل القسري للشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وهو لا يستطيع إيقاف هذه الجرائم متسائلة "إلى متى سيظل المجتمع الدولي متفرجا؟ وإلى متى ستستمر إسرائيل في هذا؟".
وأشارت إلى أنها تؤيد حل القضايا عبر الحوار مؤكدة وقوفها ضد الجرائم ضد الإنسانية ومشددة على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من ضغوطه بشأن هذه القضية وأن يوقف الهجمات ضد المستشفيات والمدارس على الأقل.
وأكدت على ضرورة توفير الدعم الدولي للتعليم في الفترة المقبلة مشيرة إلى أن "قطر مستعدة لذلك أيضا".
بدورها صرحت أمينة علي محمد عقيلة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن ثمة ازدواجية معايير غير مسبوقة في الصمت تجاه الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيل المحتل على قطاع غزة منذ 40 يوما.
وأوضحت محمد أن المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة إلا أن الجميع يرى اليوم أن فلسطين وشعبها لم يشملهم هذا الإعلان.
وأضافت أن "هذا الاستثناء لم يكن اليوم فقط بل كان كذلك منذ سنوات عديدة" لافتة إلى أن المدنيين في فلسطين يقتلون بشكل عشوائي بالأسلحة "وهناك جريمة بكل معنى الكلمة ضد الإنسانية وكارثة في غزة".
وحضرت القمة زوجات زعماء وممثلين خاصين من 14 دولة فيما شاركت عقيلات زعماء أذربيجان والبرازيل وفنزويلا عبر رسائل مصورة بالفيديو. (النهاية)
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