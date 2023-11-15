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اسطنبول تستضيف قمة لعقيلات رؤساء الدول والحكومات بعنوان قلب واحد من أجل فلسطين

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسطنبول - 15 - 11 (كونا) -- اعتبرت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان اليوم الأربعاء أن غزة باتت مدينة الأطفال المجهولين في إشارة إلى الأطفال الذين يقتلون بالغارات الإسرائيلية ويفقدون من يتعرف على جثثهم.
وقالت أمينة أردوغان في كلمتهت أمام قمة بإسطنبول لعقيلات رؤساء دول بعنوان (قلب واحد من أجل فلسطين) وذلك على إثر الحرب المدمرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 40 يوما "نحن هنا اليوم لأننا نطالب بوقف إطلاق النار دون أي مبررات أو أسباب".
وأضافت "أعتقد أن الذين يزعمون أن محرقة ما بعد الحداثة التي تشهدها فلسطين اليوم هي مظهر من مظاهر الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يتحملوا المسؤولية بنفس الطريقة".
وشددت على أنه "لا ينبغي لأحد أن يخدع أصحاب الضمائر الحية في العالم بهذه الخطابات المضحكة بعد الآن" وذلك في إشارة إلى مزاعم دول غربية بأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".
وأشارت الى أن العالم أجمع يرى الآن بوضوح الممارسات العنصرية والسرقة الممنهجة ومخططات الاحتلال المفروضة على الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب من قرن.
ولفتت إلى أن جميع الشعوب إن لم يكن كل الدول في الشرق والغرب أصبحت الآن مدافعة عن قضية فلسطين العادلة معربة عن شعورها بالخجل كبقية الشعوب من العجز الذي يشهده "العالم المتحضر".
وأكدت عقيلة الرئيس التركي أنه "لا توجد أيديولوجية ولا مصلحة سياسية ولا مكاسب اقتصادية أكثر قيمة من حياة شخص بريء" متوجهة الى الكيان الإسرائيلي المحتل والدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي بالقول "كم عدد القتلى الذين تنتظرونه لوقف هذه الوحشية؟".
وطالبت "بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الهجمات على غزة بالمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها".
من جهتها قالت الشيخة موزا بنت ناصر والدة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إن إسرائيل تواصل حاليا هجماتها على قطاع غزة "متجاهلة كافة أحكام القانون الدولي".
وأوضحت الشيخة موزا أن العالم أجمع يرى في الوقت الحالي جرائم القتل إلى جانب الترحيل القسري للشعب الفلسطيني في انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي وهو لا يستطيع إيقاف هذه الجرائم متسائلة "إلى متى سيظل المجتمع الدولي متفرجا؟ وإلى متى ستستمر إسرائيل في هذا؟".
وأشارت إلى أنها تؤيد حل القضايا عبر الحوار مؤكدة وقوفها ضد الجرائم ضد الإنسانية ومشددة على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من ضغوطه بشأن هذه القضية وأن يوقف الهجمات ضد المستشفيات والمدارس على الأقل.
وأكدت على ضرورة توفير الدعم الدولي للتعليم في الفترة المقبلة مشيرة إلى أن "قطر مستعدة لذلك أيضا".
بدورها صرحت أمينة علي محمد عقيلة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة أن ثمة ازدواجية معايير غير مسبوقة في الصمت تجاه الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيل المحتل على قطاع غزة منذ 40 يوما.
وأوضحت محمد أن المادة الأولى من إعلان حقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الحقوق والكرامة إلا أن الجميع يرى اليوم أن فلسطين وشعبها لم يشملهم هذا الإعلان.
وأضافت أن "هذا الاستثناء لم يكن اليوم فقط بل كان كذلك منذ سنوات عديدة" لافتة إلى أن المدنيين في فلسطين يقتلون بشكل عشوائي بالأسلحة "وهناك جريمة بكل معنى الكلمة ضد الإنسانية وكارثة في غزة".
وحضرت القمة زوجات زعماء وممثلين خاصين من 14 دولة فيما شاركت عقيلات زعماء أذربيجان والبرازيل وفنزويلا عبر رسائل مصورة بالفيديو. (النهاية)

ط ا / ر ج



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