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الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 11 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الاردني في غزة اليوم الأربعاء الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن استهداف المستشفى الميداني جزء لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالبت بمواقف دولية واضحة بإدانة هذه الجريمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وجميع المراكز التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها المستشفيات وطواقمها.
وبدورها أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان مقتضب قصف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الاردني الذي اسفر عن اصابة سبعة من كوادره.
وأصيب اليوم سبعة من كوادر المستشفى الميداني الاردني في غزة بجروح في قصف استهدف محيط المستشفى. (النهاية)

ن ق / ه س ص


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