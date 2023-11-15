الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 15 - 11 (كونا) -- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الاردني في غزة اليوم الأربعاء الذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها إن استهداف المستشفى الميداني جزء لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالبت بمواقف دولية واضحة بإدانة هذه الجريمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وجميع المراكز التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها المستشفيات وطواقمها.
وبدورها أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في بيان مقتضب قصف الاحتلال لمحيط المستشفى الميداني الاردني الذي اسفر عن اصابة سبعة من كوادره.
وأصيب اليوم سبعة من كوادر المستشفى الميداني الاردني في غزة بجروح في قصف استهدف محيط المستشفى. (النهاية)
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