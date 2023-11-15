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المنسق الأممي للاغاثة يحث المجتمع الدولي على تنفيذ خطة وقف العدوان وإيصال المساعدات لغزة

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 11 (كونا) -- حث منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث اليوم الأربعاء المجتمع الدولي على بذل كل الجهود لدعم وتنفيذ خطة أممية شاملة لإيقاف القتل والدمار وإيصال المساعدات في كل أنحاء غزة.
واستعرض غريفيث في بيان صحفي الخطة التي تتكون من 10 نقاط وهي (تسهيل جهود وكالات الإغاثة لضمان التدفق الآمن لقوافل المساعدات) و(فتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات) فضلا عن (السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بالحصول على الوقود الكافي لتقديم الخدمات الأساسية).
وأضاف غريفيث أن الخطة تسعى أيضا إلى تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة وتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة الأخرى بأنحاء القطاع وتحسين آلية الإخطار الإنساني للمساعدة في تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية التعرض للأعمال العدائية.
وتهدف الخطة إلى (إنشاء مراكز توزيع إغاثة للمدنيين حسب الاحتياجات والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا والعودة الطوعية إلى منازلهم علاوة على تمويل الاستجابة الإنسانية التي تتطلب في الوقت الراهن 1ر2 مليار دولار.
وأردف غريفيث أن الخطة تشمل كذلك إيقاف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح باستئناف الخدمات والأنشطة التجارية الأساسية مؤكدا العزم على مواصلة العمل لتحقيق كل نقاط الخطة بغية كبح جماح القتل والدمار.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن السماح باستمرار القتل والدمار في غزة داعيا الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الدولي الإنساني والموافقة على إيقاف إطلاق القتال.
وذكر أنه "مع وصول القتل والدمار في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال ويحرم السكان من سبل البقاء الأساسية".
وأكد وكيل الأمين العام أن الأمم المتحدة وشركاءها الموجدين في غزة منذ عقود ملتزمون بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ويسترشدون بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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