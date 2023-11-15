المنسق الأممي للاغاثة يحث المجتمع الدولي على تنفيذ خطة وقف العدوان وإيصال المساعدات لغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 15 - 11 (كونا) -- حث منسق الأمم المتحدة للاغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث اليوم الأربعاء المجتمع الدولي على بذل كل الجهود لدعم وتنفيذ خطة أممية شاملة لإيقاف القتل والدمار وإيصال المساعدات في كل أنحاء غزة.
واستعرض غريفيث في بيان صحفي الخطة التي تتكون من 10 نقاط وهي (تسهيل جهود وكالات الإغاثة لضمان التدفق الآمن لقوافل المساعدات) و(فتح نقاط عبور إضافية لدخول الشاحنات التجارية والمساعدات) فضلا عن (السماح للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بالحصول على الوقود الكافي لتقديم الخدمات الأساسية).
وأضاف غريفيث أن الخطة تسعى أيضا إلى تمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات في جميع أنحاء غزة وتوسيع عدد الملاجئ الآمنة للنازحين في المدارس والمرافق العامة الأخرى بأنحاء القطاع وتحسين آلية الإخطار الإنساني للمساعدة في تجنيب المدنيين والبنية التحتية المدنية التعرض للأعمال العدائية.
وتهدف الخطة إلى (إنشاء مراكز توزيع إغاثة للمدنيين حسب الاحتياجات والسماح للمدنيين بالانتقال إلى مناطق أكثر أمانا والعودة الطوعية إلى منازلهم علاوة على تمويل الاستجابة الإنسانية التي تتطلب في الوقت الراهن 1ر2 مليار دولار.
وأردف غريفيث أن الخطة تشمل كذلك إيقاف إطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح باستئناف الخدمات والأنشطة التجارية الأساسية مؤكدا العزم على مواصلة العمل لتحقيق كل نقاط الخطة بغية كبح جماح القتل والدمار.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن السماح باستمرار القتل والدمار في غزة داعيا الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الدولي الإنساني والموافقة على إيقاف إطلاق القتال.
وذكر أنه "مع وصول القتل والدمار في غزة إلى مستويات جديدة من الرعب كل يوم يستمر العالم في المشاهدة بصدمة بينما تتعرض المستشفيات لإطلاق النار ويموت الأطفال ويحرم السكان من سبل البقاء الأساسية".
وأكد وكيل الأمين العام أن الأمم المتحدة وشركاءها الموجدين في غزة منذ عقود ملتزمون بالاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ويسترشدون بمبادئ الإنسانية والحياد والاستقلال. (النهاية)
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