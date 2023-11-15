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الهند: مقتل مسلحين اثنين أثناء محاولة تسلل في كشمير

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الهندية اليوم الاربعاء مقتل مسلحين اثنين في مواجهات مع قوات الامن في محافظة بارامولا بولاية جامو وكشمير شمالي البلاد.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن مسؤولين امنيين القول انه قتل مسلحين مجهولين في قطاع (أوري) في بارامولا خلال احباط قوات الأمن محاولة تسلل على طول خط السيطرة في القطاع.
ياتي ذلك بعد مقتل خمسة مسلحين على طول خط السيطرة في قطاع ماشيل في محافظة كوبوارا في 26 أكتوبر كما قتل اثنان في محاولة تسلل في قطاع أوري في محافظة بارامولا في 22 أكتوبر.
وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي الأخيرة هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



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