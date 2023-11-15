الهند: مقتل مسلحين اثنين أثناء محاولة تسلل في كشمير

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 15 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الهندية اليوم الاربعاء مقتل مسلحين اثنين في مواجهات مع قوات الامن في محافظة بارامولا بولاية جامو وكشمير شمالي البلاد.
ونقلت وكالة (برس ترست اوف انديا) الهندية عن مسؤولين امنيين القول انه قتل مسلحين مجهولين في قطاع (أوري) في بارامولا خلال احباط قوات الأمن محاولة تسلل على طول خط السيطرة في القطاع.
ياتي ذلك بعد مقتل خمسة مسلحين على طول خط السيطرة في قطاع ماشيل في محافظة كوبوارا في 26 أكتوبر كما قتل اثنان في محاولة تسلل في قطاع أوري في محافظة بارامولا في 22 أكتوبر.
وتتهم الهند جارتها باكستان بدعم وتمويل ومساعدة الجماعات المسلحة في كشمير في حين تنفي الأخيرة هذه الاتهامات وتؤكد ان الكشميريين يدافعون عن حريتهم. (النهاية)
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