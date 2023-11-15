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الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى تبحث التهديد الأمني لداعش في غرب أفريقيا

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 11 (كونا) -- بحثت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والمملكةو العربية السعودية والمغرب اليوم الأربعاء الأمن الإقليمي وتحديات مكافحة الإرهاب التي تشكلها الجماعات التابعة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في منطقة غرب أفريقيا الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دولة بنين الأفريقية لمجموعة التركيز التابعة للتحالف الدولي لمواجهة (داعش) في أفريقيا والتي تشترك في رئاستها إيطاليا والمغرب والسعودية والولايات المتحدة حسب بيان مشترك صادر عن حكومات الدول المذكورة.
وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة الدولية "تعمل كآلية تعاونية لتنسيق المساعدة التي تركز على المدنيين في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز قدرة مكافحة الإرهاب لدى الأعضاء الأفارقة في تحالف هزيمة (داعش)".
وشارك في الاجتماع 28 من أعضاء التحالف والمراقبين نبهوا إلى أن المجموعات التابعة لداعش "تشكل تهديدا مستمرا لشعوب غرب إفريقيا".
وتضمن جدول أعمال المجموعة "التنسيق مع المبادرات المتعددة الأطراف الأخرى والاستماع إلى شركاء التحالف الذين يشاركون أو يقودون مبادرة أكرا ومجموعة الخمسة والتحالف من أجل الساحل وعملية العقبة".
وذكر البيان أن المجموعة تركز على عدد من الركائز لمواجهة التهديدات الأمنية التي يمثلها (داعش) من بينها "تقوية وتعزيز أمن الحدود وجهود التجنيد وبناء قدرة المجتمع على الصمود وتحسين قدرات أعضاء التحالف للحد من استخدام داعش للتمويل غير المشروع".
وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة التركيز الإفريقية على أن التحالف العالمي لهزيمة (داعش) "يظل ملتزما بمواجهة وهزيمة داعش في غرب إفريقيا والأماكن الأخرى من العالم". (النهاية)

ع س ج / ر ج



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