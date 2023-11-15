الولايات المتحدة والسعودية ودول أخرى تبحث التهديد الأمني لداعش في غرب أفريقيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 11 (كونا) -- بحثت عدة دول من بينها الولايات المتحدة والمملكةو العربية السعودية والمغرب اليوم الأربعاء الأمن الإقليمي وتحديات مكافحة الإرهاب التي تشكلها الجماعات التابعة لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في منطقة غرب أفريقيا الساحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في دولة بنين الأفريقية لمجموعة التركيز التابعة للتحالف الدولي لمواجهة (داعش) في أفريقيا والتي تشترك في رئاستها إيطاليا والمغرب والسعودية والولايات المتحدة حسب بيان مشترك صادر عن حكومات الدول المذكورة.
وأشار البيان إلى أن هذه المجموعة الدولية "تعمل كآلية تعاونية لتنسيق المساعدة التي تركز على المدنيين في مجال مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز قدرة مكافحة الإرهاب لدى الأعضاء الأفارقة في تحالف هزيمة (داعش)".
وشارك في الاجتماع 28 من أعضاء التحالف والمراقبين نبهوا إلى أن المجموعات التابعة لداعش "تشكل تهديدا مستمرا لشعوب غرب إفريقيا".
وتضمن جدول أعمال المجموعة "التنسيق مع المبادرات المتعددة الأطراف الأخرى والاستماع إلى شركاء التحالف الذين يشاركون أو يقودون مبادرة أكرا ومجموعة الخمسة والتحالف من أجل الساحل وعملية العقبة".
وذكر البيان أن المجموعة تركز على عدد من الركائز لمواجهة التهديدات الأمنية التي يمثلها (داعش) من بينها "تقوية وتعزيز أمن الحدود وجهود التجنيد وبناء قدرة المجتمع على الصمود وتحسين قدرات أعضاء التحالف للحد من استخدام داعش للتمويل غير المشروع".
وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة التركيز الإفريقية على أن التحالف العالمي لهزيمة (داعش) "يظل ملتزما بمواجهة وهزيمة داعش في غرب إفريقيا والأماكن الأخرى من العالم". (النهاية)
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