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باكستان:الجيش يقتل 7 مسلحين بعملية عسكرية شمال البلاد

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 15 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أنه قتل سبعة مسحلين على الأقل في عملية نفذها بولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان المحاذية لأفغانستان.
وقالت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان لها إن معلومات استخباراتية قادت إلى هؤلاء المسلحين حيث وقع تبادل كثيف لإطلاق النار أنه جرى قتل سبعة من هؤلاء المسلحين.
وأضاف البيان أنه جرى أيضا الاستيلاء على أسلحة وذخائر من المسلحين "الضالعين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية بما في ذلك عمليات القتل التي استهدفت رجال الشرطة مؤخرا في تانك والمناطق المحيطة بها".
وتأتي هذه العمليات مع تصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء باكستان بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)

س ب ك / ه س ص



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