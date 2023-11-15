باكستان:الجيش يقتل 7 مسلحين بعملية عسكرية شمال البلاد

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 15 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء أنه قتل سبعة مسحلين على الأقل في عملية نفذها بولاية خيبر بختونخوا شمال باكستان المحاذية لأفغانستان.
وقالت إدارة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني في بيان لها إن معلومات استخباراتية قادت إلى هؤلاء المسلحين حيث وقع تبادل كثيف لإطلاق النار أنه جرى قتل سبعة من هؤلاء المسلحين.
وأضاف البيان أنه جرى أيضا الاستيلاء على أسلحة وذخائر من المسلحين "الضالعين بشكل نشط في العديد من الأنشطة الإرهابية بما في ذلك عمليات القتل التي استهدفت رجال الشرطة مؤخرا في تانك والمناطق المحيطة بها".
وتأتي هذه العمليات مع تصاعد هجمات المسلحين في جميع أنحاء باكستان بعد انتهاء وقف إطلاق النار بين حركة طالبان باكستان المحظورة والحكومة العام الماضي. (النهاية)
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