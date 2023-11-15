بريطانيا..استقالات جماعية لعدد من قيادات حزب العمال بسبب الحرب في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 11 (كونا) -- اعلن عشرة قيادين في حزب العمال البريطاني اليوم الاربعاء استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر من الحرب في غزة.
وأكدت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان العشرة من ضمنهم عدة وزراء في حكومة الظل قدموا استقالتهم قبل توجه نواب مجلس العموم للتصويت على عريضة نيابية تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وتقدم بالعريضة (الحزب الوطني الاسكتلندي) وصوت على رفضها 294 نائبا بينما أيدها 125 آخرون من بينهم 56 نائبا عن حرب العمال ومعهم القياديون العشرة مخالفين بذلك توصيات ستارمر بالامتناع عن التصويت.
ويعيش حزب العمال وهو اكبر احزاب المعارضة في البرلمان على وقع خلافات داخلية حادة بين القيادة وباقي الاعضاء على مختلف المستويات بسبب رفض ستارمر الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.
وفاجأ ستارمر في مقابلة مع قناة إذاعية الشهر الماضي المتابعين عندما اعتبر أن للكيان الاسرائيلي المحتل الحق في قطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود للدفاع عن نفسهه.
وتسببت هذه التصريحات خاصة انها صدرت عن محام ومدع عام سابق في ردود فعل غاضبة ودفعت العشرات من اعضاء المجالس البلدية التابعة لحزب العمال بتقديم استقالات جماعية ابرزها استقالة أفراسياب أنور وهو عمدة مدينة (بيرنلي) شمالي إنجلترا. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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