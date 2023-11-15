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بريطانيا..استقالات جماعية لعدد من قيادات حزب العمال بسبب الحرب في غزة

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 15 - 11 (كونا) -- اعلن عشرة قيادين في حزب العمال البريطاني اليوم الاربعاء استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر من الحرب في غزة.
وأكدت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان العشرة من ضمنهم عدة وزراء في حكومة الظل قدموا استقالتهم قبل توجه نواب مجلس العموم للتصويت على عريضة نيابية تدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وتقدم بالعريضة (الحزب الوطني الاسكتلندي) وصوت على رفضها 294 نائبا بينما أيدها 125 آخرون من بينهم 56 نائبا عن حرب العمال ومعهم القياديون العشرة مخالفين بذلك توصيات ستارمر بالامتناع عن التصويت.
ويعيش حزب العمال وهو اكبر احزاب المعارضة في البرلمان على وقع خلافات داخلية حادة بين القيادة وباقي الاعضاء على مختلف المستويات بسبب رفض ستارمر الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة.
وفاجأ ستارمر في مقابلة مع قناة إذاعية الشهر الماضي المتابعين عندما اعتبر أن للكيان الاسرائيلي المحتل الحق في قطع إمدادات الماء والكهرباء والوقود للدفاع عن نفسهه.
وتسببت هذه التصريحات خاصة انها صدرت عن محام ومدع عام سابق في ردود فعل غاضبة ودفعت العشرات من اعضاء المجالس البلدية التابعة لحزب العمال بتقديم استقالات جماعية ابرزها استقالة أفراسياب أنور وهو عمدة مدينة (بيرنلي) شمالي إنجلترا. (النهاية)

م ر ن / ر ج



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