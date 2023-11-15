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الوكالة الذرية: قضايا الضمانات النووية العالقة في ايران بحاجة الى حل

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 15 - 11 (كونا) -- اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الأربعاء ان قضايا الضمانات العالقة في ايران تنبع من التزاماتها بموجب اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحتاج الى حل لضمان ان برنامج إيران النووي مخصص للأغراض السلمية حصرا.
جاء هذا التأكيد في تقرير جديد أعدته الوكالة الذرية ووزعته على دولها الاعضاء حيث أعرب المدير العام عن الاسف مرة اخرى لعدم احراز اي تقدم في حل قضايا الضمانات المعلقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأوضح غروسي ان ايران لم تنفذ التزاماتها فيما يتعلق بتزويد الوكالة بتفسيرات موثوقة من الناحية الفنية حول مصدر جزيئات اليورانيوم ذات الاصل البشري في موقعي (فارامين) و(توركز آباد) ولم تبلغ الوكالة بذلك.
واشار التقرير الى وجود تناقض في تقييم توازن المواد النووية في أحد مرافق تحويل اليورانيوم وقال ان خبراء الوكالة يقومون بتقييم المعلومات التي قدمتها إيران وستجري أنشطة تحقق إضافية في هذا المرفق بالمستقبل القريب.
واكد انه ما لم تقدم ايران تفسيرات موثوقة من الناحية التقنية لوجود جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة وتبلغ الوكالة بالمكان الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة فلن تتمكن الوكالة من تأكيد صحة واكتمال اعلانات ايران بموجب اتفاق الضمانات الخاص بمعاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
ولفت التقرير الى قرار مجلس المحافظين في نوفمبر 2022 وتأكيده انه من "الضروري والعاجل ضمان التحقق من عدم تحويل المواد النووية" وان توضح ايران جميع القضايا العالقة المرتبطة بالضمانات.
ودان المدير العام للوكالة بشدة سحب إيران المفاجئ لأسماء العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة ورأى ان موقف ايران ليس غير مسبوق فحسب بل يتعارض بشكل لا لبس فيه مع التعاون المطلوب والمتوقع من اجل تسهيل التنفيذ الفعال لضماناتها بموجب معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية.
ولفت المدير العام للوكالة الى ان تصرفات ايران تتعارض مع "روح التعاون" المتفق عليها في البيان المشترك مع الجانب الايراني معربا عن أمله في حل هذه المسألة على وجه السرعة.
واكدت الوكالة في ختام تقريرها ان المدير العام للوكالة سيواصل تقديم التقارير لمجلس المحافظين حسب الاقتضاء. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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