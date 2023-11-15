موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة التربية تعلن تحويل الدراسة يوم غد الخميس لتكون (عن بعد) في جميع المدارس الحكومية والخاصة للمتعلمين مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وذلك نظرا للأجواء المناخية غير المستقرة.
أبوظبي - الجمعية العمومية ال50 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تنتخب المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم نائبا لرئيس الاتحاد لتكون بذلك أول سيدة خليجية تتولى هذا المنصب الإعلامي العربي.
رام الله - 50 فلسطينيا على الأقل يستشهدون وعدد آخر يصاب بجروح في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مسجد حي الصبرة وسط قطاع غزة.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعقد اجتماعا مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ اللقاء الذي جمعهما قبل عام في مدينة بالي الإندونيسية.
نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار يدعو إلى إقامة هدنات وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.
لندن - عشرة قيادين في حزب العمال البريطاني يعلنون استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر من الحرب في غزة.
نيودلهي - مسؤولون في الهند يعلنون ان ما لا يقل عن 36 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون إثر انزلاق حافلة ركاب عن الطريق وسقوطها في واد عميق بمحافظة (دودا) في ولاية جامو وكشمير. (النهاية) ر ج
MENAFN15112023000071011013ID1107433021
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.