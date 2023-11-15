Thursday, 16 November 2023 07:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/15/2023 11:25:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزارة التربية تعلن تحويل الدراسة يوم غد الخميس لتكون (عن بعد) في جميع المدارس الحكومية والخاصة للمتعلمين مع دوام الهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس وذلك نظرا للأجواء المناخية غير المستقرة.
أبوظبي - الجمعية العمومية ال50 لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا) تنتخب المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الدكتورة فاطمة السالم نائبا لرئيس الاتحاد لتكون بذلك أول سيدة خليجية تتولى هذا المنصب الإعلامي العربي.
رام الله - 50 فلسطينيا على الأقل يستشهدون وعدد آخر يصاب بجروح في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي على مسجد حي الصبرة وسط قطاع غزة.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يعقد اجتماعا مع نظيره الصيني شي جين بينغ في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية في أول لقاء مباشر بين الرئيسين منذ اللقاء الذي جمعهما قبل عام في مدينة بالي الإندونيسية.
نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع قرار يدعو إلى إقامة هدنات وممرات إنسانية عاجلة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري عن جميع الرهائن بتأييد 12 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.
لندن - عشرة قيادين في حزب العمال البريطاني يعلنون استقالتهم من مناصبهم احتجاجا على موقف زعيم الحزب كير ستارمر من الحرب في غزة.
نيودلهي - مسؤولون في الهند يعلنون ان ما لا يقل عن 36 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 19 آخرون إثر انزلاق حافلة ركاب عن الطريق وسقوطها في واد عميق بمحافظة (دودا) في ولاية جامو وكشمير. (النهاية) ر ج

MENAFN15112023000071011013ID1107433021

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث