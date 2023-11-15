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قراران لمجلس الأمن بشأن الصومال

11/15/2023 11:25:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 16 تشرين الثاني (بترا)- اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية بالإجماع، قرارا جدد بموجبه العقوبات المنصوص عليها في القرار 2182 لسنة 2014 حتى الأول من كانون الأول المقبل.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2711 "تجديد ولاية فريق الخبراء حتى 31 كانون الأول 2023"، معربا عن نيته مراجعة ولاية فريق الخبراء، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن أي تمديد أو تعديل لهذا التفويض، بما في ذلك القيود المفروضة على استيراد الأسلحة والذخيرة من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية.
كما اتخذ المجلس قرارا بالإجماع أيضا بشأن الصومال، حمل الرقم 2710، ، يأذن بموجبه "للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي نشر حوالي 17626 من الأفراد النظاميين، بما في ذلك 1040 من أفراد الشرطة" للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال حتى 31 كانون الأول 2023".
-- (بترا)
م د/ ف ج
16/11/2023 06:51:53

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