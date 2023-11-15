قراران لمجلس الأمن بشأن الصومال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 تشرين الثاني (بترا)- اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية بالإجماع، قرارا جدد بموجبه العقوبات المنصوص عليها في القرار 2182 لسنة 2014 حتى الأول من كانون الأول المقبل.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم 2711 "تجديد ولاية فريق الخبراء حتى 31 كانون الأول 2023"، معربا عن نيته مراجعة ولاية فريق الخبراء، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن أي تمديد أو تعديل لهذا التفويض، بما في ذلك القيود المفروضة على استيراد الأسلحة والذخيرة من قبل الحكومة الفيدرالية الصومالية.
كما اتخذ المجلس قرارا بالإجماع أيضا بشأن الصومال، حمل الرقم 2710، ، يأذن بموجبه "للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي نشر حوالي 17626 من الأفراد النظاميين، بما في ذلك 1040 من أفراد الشرطة" للمشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال حتى 31 كانون الأول 2023".
-- (بترا)
م د/ ف ج
16/11/2023 06:51:53
MENAFN15112023000117011021ID1107433020
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