بايدن يبدي تفاؤلاً معتدلاً بإمكان التوصّل لاتفاق بشأن الأسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا)- أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء "تفاؤلاً معتدلاً" بإمكان التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لإطلاق سراح قسم من الأسرى لدى الحركة في غزة.
وبحسب واشنطن بوست، طلب بايدن من الدولة العبرية أن تكون "حذرة للغاية في عمليتها العسكرية بمستشفى الشفاء في القطاع".
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي ردّاً على سؤال عن مدى قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن , قال "لا أريد أن أستبق الأمور لأنّني لا أعرف ما الذي حدث في الساعات الأربع الماضية، لكن كان لدينا تعاون كبير من جانب القطريين بهذا الشأن".
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنّ القمّة التي عقدها مع نظيره الصيني شي جينبينغ، أمس الأربعاء في كاليفورنيا كانت "بنّاءة ومثمرة".
وبحسب لوس انجلوس تايمز ، أشار بايدن إلى اتّفاق على استئناف المحادثات العسكرية الثنائية رفيعة المستوى وإجراءات لمكافحة مخدّر الفنتانيل.
وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي "لقد انتهيت للتوّ من ساعات عدّة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أنّ هذه كانت أكثر مناقشات بنّاءة ومثمرة أجريناها معا ".
--(بترا)
ب خ/ف ج
16/11/2023 06:47:43
MENAFN15112023000117011021ID1107433019
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