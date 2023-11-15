بايدن يبدي تفاؤلاً معتدلاً بإمكان التوصّل لاتفاق بشأن الأسرى

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا)- أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأربعاء "تفاؤلاً معتدلاً" بإمكان التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس وإسرائيل لإطلاق سراح قسم من الأسرى لدى الحركة في غزة.

وبحسب واشنطن بوست، طلب بايدن من الدولة العبرية أن تكون "حذرة للغاية في عمليتها العسكرية بمستشفى الشفاء في القطاع".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي ردّاً على سؤال عن مدى قرب التوصل لاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن , قال "لا أريد أن أستبق الأمور لأنّني لا أعرف ما الذي حدث في الساعات الأربع الماضية، لكن كان لدينا تعاون كبير من جانب القطريين بهذا الشأن".

من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأميركي أنّ القمّة التي عقدها مع نظيره الصيني شي جينبينغ، أمس الأربعاء في كاليفورنيا كانت "بنّاءة ومثمرة".

وبحسب لوس انجلوس تايمز ، أشار بايدن إلى اتّفاق على استئناف المحادثات العسكرية الثنائية رفيعة المستوى وإجراءات لمكافحة مخدّر الفنتانيل.

وقال بايدن خلال المؤتمر الصحفي "لقد انتهيت للتوّ من ساعات عدّة من الاجتماعات مع الرئيس شي، وأعتقد أنّ هذه كانت أكثر مناقشات بنّاءة ومثمرة أجريناها معا ".

--(بترا)

ب خ/ف ج

16/11/2023 06:47:43

