سفينة حربية أميركية تسقط مسيّرة أطلقت من اليمن

سفينة حربية أميركية تسقط مسيّرة أطلقت من اليمن
التاريخ
11/15/2023 11:25:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء، أن سفينة حربية أميركية أسقطت مسيّرة كانت متجّهة نحوها من اليمن.
وبحسب واشنطن تايمز ،قال البنتاغون في بيان "في 15 تشرين الثاني وفي المياه الدولية للبحر الأحمر، أطلق طاقم السفينة (يو إس إس توماس هادنر) النار على طائرة مسيّرة كانت قادمة من اليمن ومتجهة نحو السفينة".
وأضاف أن "الطاقم أسقط الطائرة المسيّرة"، موضحا أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.
--(بترا)
ب خ/ف ج
16/11/2023 06:38:12
MENAFN15112023000117011021ID1107433018
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