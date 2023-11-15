سفينة حربية أميركية تسقط مسيّرة أطلقت من اليمن

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الأربعاء، أن سفينة حربية أميركية أسقطت مسيّرة كانت متجّهة نحوها من اليمن.

وبحسب واشنطن تايمز ،قال البنتاغون في بيان "في 15 تشرين الثاني وفي المياه الدولية للبحر الأحمر، أطلق طاقم السفينة (يو إس إس توماس هادنر) النار على طائرة مسيّرة كانت قادمة من اليمن ومتجهة نحو السفينة".

وأضاف أن "الطاقم أسقط الطائرة المسيّرة"، موضحا أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

--(بترا)

ب خ/ف ج

16/11/2023 06:38:12

