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بيليز تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

11/15/2023 11:25:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 16 تشرين الثاني (بترا)- أعلنت دولة بيليز الواقعة في أمريكا الوسطى عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب قصفها المتواصل لقطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول.
ونقلت واشنطن بوست بيانا صدر ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن حكومة البلد الواقع في أميركا الوسطى، قالت فيه إنها "سحبت" اعتماد السفارة الإسرائيلية في العاصمة بلموبان ، وعلقت "كل أنشطة" ممثل إسرائيل لديها، في قرار يدخل حيز التنفيذ فورا.
وعزا البيان هذا الإجراء إلى "مقتل مدنيين أبرياء" في غزة، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي الكثيف الذي أودى بحياة 11 ألفا و500 شخص، غالبيتهم مدنيون، من بينهم 4710 أطفال.
وبيليز ثاني بلد في أميركا اللاتينية يعلن قطع علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل منذ بدء الحرب، بعد بوليفيا في 1 تشرين الثاني.
وفي المقابل، استدعت كولومبيا وتشيلي وهندوراس سفراءها في إسرائيل للتشاور بهذا الشأن.
--(بترا)
ب خ/ف ج
16/11/2023 06:33:15

MENAFN15112023000117011021ID1107433017

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