إسرائيل تقصف آخر مطحنة عاملة بغزة وتخرجها عن الخدمة (تقرير)

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 تشرين الثاني (بترا)- أفاد تقرير صدر عن الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا) بأن مطحنة السلام في دير البلح تعرضت للقصف والتدمير ، والتي كانت آخر مطحنة عاملة في غزة.

وقالت أوتشا في تقريرها اليومي إن "تدمير المطحنة يعني أن الدقيق المنتج محليا لن يكون متاحا في غزة في المستقبل المنظور".

وقال التقرير إن القوات الإسرائيلية اعتقلت بعض النازحين الفارين عبر "الممر" الذي خصصه الاحتلال لهم، مضيفا أن هناك تقارير نقلا عن شهود عيان عن تعرض بعض النازحين للضرب والتجريد من ملابسهم.

ويوم الثلاثاء، أنشأ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة تفتيش غير مأهولة؛ للطلب من النازحين إظهار بطاقات هويتهم والخضوع لما يبدو أنه فحص للتعرف على الوجه".

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 1.5 مليون شخص في غزة أصبحوا نازحين، بما في ذلك حوالي 813 الف نازح يقيمون في 154 ملجأ للأونروا.

وبهذا الخصوص، قال التقرير إن ملاجئ الأونروا تستوعب أعدادا أكبر بكثير من طاقتها الاستيعابية، ما يؤدي الاكتظاظ إلى انتشار الأمراض، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي الحادة والإسهال، ويثير المخاوف البيئية والصحية.

-- (بترا)

م د/ف ج

16/11/2023 06:27:06

