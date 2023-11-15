أجواء لطيفة في أغلب المناطق حتى السبت

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 تشرين الثاني (بترا)-تسود اليوم الخميس، أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الجمعة، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية ومعتدلة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

أما الأحد، يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 - 14 درجات مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 20 - 12 وفي مرتفعات الشراة 18 - 11، وفي مناطق البادية 27 - 15، وفي مناطق السهول 24 - 13، وفي الأغوار الشمالية 29 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 31 - 22، وفي البحر الميت 30 - 21، وفي خليج العقبة 30 - 22 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

16/11/2023 06:21:43

