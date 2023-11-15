الشيخ يدين استهداف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 16 تشرين ثاني (بترا) - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره. وقال الشيخ في بيان له اليوم : "ندين بشدة استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مساء أمس الاربعاء وهو المستشفى المقام بإرادة ملكية لتقديم العلاج للمواطنين في قطاع غزة". --(بترا)

م . ف/ ع ط

16/11/2023 01:28:20

