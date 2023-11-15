الشيخ يدين استهداف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

الشيخ يدين استهداف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة
التاريخ
11/15/2023 11:25:24 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 تشرين ثاني (بترا) - أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الخميس قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادره. وقال الشيخ في بيان له اليوم : "ندين بشدة استهداف المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، مساء أمس الاربعاء وهو المستشفى المقام بإرادة ملكية لتقديم العلاج للمواطنين في قطاع غزة". --(بترا)
م . ف/ ع ط
16/11/2023 01:28:20
MENAFN15112023000117011021ID1107433014
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