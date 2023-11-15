الصحة الفلسطينية تستنكر استهداف الاحتلال للمستشفى الميداني الاردني بغزة

رام الله 16 تشرين ثاني (بترا) - أدانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة صباح اليوم الخميس قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي لمحيط المستشفى الميداني الاردني في قطاع غزة مساء أمس والذي ادى الى اصابة 7 من كوادره. واستنكرت الكيلة في بيان لها استهداف المستشفى الميداني الاردني وكافة مستشفيات القطاع والذي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية الانسانية ومواثيق حقوق الانسان خاصة اتفاقيات جنيف . --(بترا) م . ف/ ع ط 16/11/2023 01:27:35

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