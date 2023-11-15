الكويت تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الاردني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكويت 16 تشرين الثاني(بترا)- ادانت دولة الكويت ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي من عمل غير إنساني بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى بجروح خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا بقصف اسرائيلي ضد مجموعة من المدنيين.
واكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الخميس، تضامن دولة الكويت ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر والذي يثبت يقيناً بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي القوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ولا مناشدات المجتمع الدولي.
وطالبت دولة الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت تطال المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية،ووضع حد للجرائم التي ترتكبها بشكل يومي ضد شعب أعزل.
--(بترا). ع ط
16/11/2023 01:21:37
MENAFN15112023000117011021ID1107433012
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.