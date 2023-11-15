الكويت تدين قصف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الاردني بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الكويت 16 تشرين الثاني(بترا)- ادانت دولة الكويت ما قامت به قوات الاحتلال الاسرائيلي من عمل غير إنساني بقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة، ما أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى بجروح خلال محاولتهم إسعاف مواطنين فلسطينيين كانوا قد أصيبوا بقصف اسرائيلي ضد مجموعة من المدنيين.

واكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان صحفي اليوم الخميس، تضامن دولة الكويت ووقوفها مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ضد هذا الاعتداء السافر والذي يثبت يقيناً بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تراعي القوانين الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني ولا مناشدات المجتمع الدولي.

وطالبت دولة الكويت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة التدخل لإيقاف هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت تطال المستشفيات والمرضى والطواقم الطبية،ووضع حد للجرائم التي ترتكبها بشكل يومي ضد شعب أعزل.

--(بترا). ع ط

16/11/2023 01:21:37

