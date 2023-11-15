ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 185 نقطة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 16 تشرين الثاني (بترا) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، أكثر من 180 نقطة بعد ارتفاع ملحوظ الثلاثاء، بلغ 989 نقطة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الأربعاء 163 نقطة ليصل إلى 34991 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 9 نقاط ليصل الى 14103 نقطة.
أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 7 نقاط ليصل الى 4502 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 6 نقاط ليصل الى 1803 نقطة.
الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام عند 76 دولارا بنقصان دولارين عن إغلاق يوم أمس.
-- (بترا) م د/ع ط
16/11/2023 00:20:06
MENAFN15112023000117011021ID1107433010
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