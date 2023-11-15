ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 185 نقطة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 16 تشرين الثاني (بترا) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، أكثر من 180 نقطة بعد ارتفاع ملحوظ الثلاثاء، بلغ 989 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، الأربعاء 163 نقطة ليصل إلى 34991 نقطة، فيما ارتفع مؤشر"نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 9 نقاط ليصل الى 14103 نقطة.

أما مؤشر (S&P500) فارتفع أيضا 7 نقاط ليصل الى 4502 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، نحو 6 نقاط ليصل الى 1803 نقطة.

الى ذلك، استقر سعر النفط الأميركي الخام عند 76 دولارا بنقصان دولارين عن إغلاق يوم أمس.

-- (بترا) م د/ع ط

16/11/2023 00:20:06

