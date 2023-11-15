الخارجية الفلسطينية تدين قصف إسرائيل محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 16 تشرين الثاني(بترا)-أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي هذا العدوان، جزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالبت الوزارة بمواقف دولية واضحة بإدانة هذه الجريمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وجميع المراكز التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها المستشفيات وطواقمها.
--(بترا)
ب ع/ع ط
16/11/2023 00:02:39
MENAFN15112023000117011021ID1107433009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.