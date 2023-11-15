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الخارجية الفلسطينية تدين قصف إسرائيل محيط المستشفى الميداني الأردني بغزة

11/15/2023 11:25:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 16 تشرين الثاني(بترا)-أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى إلى إصابة سبعة من كوادر المستشفى.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي هذا العدوان، جزءا لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالبت الوزارة بمواقف دولية واضحة بإدانة هذه الجريمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وجميع المراكز التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها المستشفيات وطواقمها.
--(بترا)
ب ع/ع ط
16/11/2023 00:02:39

MENAFN15112023000117011021ID1107433009

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