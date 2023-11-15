مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 15 تشرين الثاني (بترا)- نجح مجلس الأمن الدولي قبل قليل باعتماد مشروع قرار تقدمت به دولة مالطا يدعو لوقف الحرب على غزة.

وحصل مشروع القرار على 12 دولة مؤيدة، فيما صوتت الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة بالامتناع.

واقترحت روسيا قبل التصويت إضافة فقرة على المشروع المالطي تطالب بـ"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية" ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين تسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة".

وهذه الفقرة مأخوذة من القرار الأردني الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 من الشهر الماضي، بأغلبية 121 دولة مقابل 14 دولة.

لكن الاقتراح الروسي بإضافة الفقرة، حصل فقط على 5 أصوات مقابل معارضة دولة واحدة، و 9 دول صوتت بالامتناع.

يذكر أن المشروع المالطي طالب بهُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية.

كما يدعو مشروع القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ولا سيما الأطفال، الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات ويهيب بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.

ويشير المشروع أيضا إلى عدم ترحيل السكان المدنيين الفلسطينيين بشكل قسري.

ولم يتمكن المجلس الشهر الماضي من إصدار أي قرار لوقف الحرب على غزة بعد 4 محاولات فاشلة وهي: مشروع برازيلي، حصل على فيتو أميركي ومشروع أميركي، حصل على فيتو من الاتحاد الروسي والصين بالإضافة الى مشروعين روسيين لم يحصلا على 9 أصوات مطلوبة على الأقل لتمرير أي قرار دون فيتو.

--(بترا)

م د/ب ع/ ع ط

15/11/2023 23:52:32