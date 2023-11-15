111 مليون دولار لفيلم The Marvels حول العالم

MENAFN - Youm7) حقق فيلم The Marvels إيرادات وصلت إلى 111 مليونا و401 ألف دولار منذ طرحه يوم 10 نوفمبر الجارى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعة و45 دقيقة.

وانقسمت الإيرادات بين 48 مليونا و483 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و62 مليونا و917 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

ويعد فيلم The Marvels تكملة لفيلم

Captain Marvel الذى طرح خلال عام 2019، ومن بطولة بري لارسون، صموئيل جاكسون، أشتون لدينا، بارك سيو جون، إيمان فيلاني، تيونا باريس، موهان كابور، كارولين سيمونيت، إميلي نج، جيسيكا تشو، ومن إخراج نيا دكوستا، وتأليف جين كولان، روي توماس.

وكانت كشفت الممثلة العالمية بري لارسون عن أنها كانت خائفة مما سيحدث لها عندما انضمت إلى عالم مارفل السينمائي، حيث أكدت الممثلة، التي ظهرت لأول مرة في عالم مارفل السينمائى في عام 2019، بشخصية كابتن مارفل، إن فكرة لعب دور بطل خارق أخافتها في البداية بسبب الاهتمام الذى يدور حولها.

صرحت لارسون لـ Harper's Bazaar قائلة "كنت خائفة مما سيحدث لى، كنت مثل ماذا سيحدث بعد ذلك، ومن أهم صفات مهنتى هى طريقة تعاملى مع ما أشعر به".

وستعيد لارسون تمثيل دورها كابتن مارفل فى فيلم The Marvels خلال هذا العام، جنبًا إلى جنب مع إيمان فيلاني في دور السيدة مارفل، وتيونا باريس في دور مونيكا رامبو، وصمويل إل جاكسون في دور نيك فيوري، الفيلم من إخراج نيا دكوستا، التي أخرجت فيلم Candyman الذى طرح عام 2021.

فى الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين

Captain Marvel، تنقل الشركة الأحداث من تسعينيات العقد الماضى إلى وقتنا الحالى، وذلك من خلال كتابة الفيلم بطريقة جديدة، مع إضافة العديد من الأحداث المبتكرة، وستقوم الكاتبة ميجان ماكدونال، بكتابة سيناريو العمل الجديد، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "hollywoodreporter".