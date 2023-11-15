أحمد السباعى يقع فى حب فتاة غجربة بمسرحية قمر الغجر

MENAFN - Youm7) يلعب الفنان أحمد السباعى شخصية طالب جامعى فى كلية الفنون الجميلة من خلال مسرحية "قمر الغجر "، حيث يذهب فى رحلة لمكان ساحلى ويتفاعل مع جماعة الغجر هو وطلاب الجامعة والأساتذة المشرفين، ويقع فى حب فتاة غجربة تجسدها الفنانة وفاء السيد حيث تلعب شخصية "نوارة".

العمل المسرحى الاستعراضى الغنائى "قمر الغجر" إخراج الدكتور عمرو دوارة، وتم استئناف البروفات فيه ليكون جاهزا للعرض خلال الشهر الجارى، والعرض من إنتاج الفرقة الاستعراضية الغنائية، وهى إحدى فرق البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان الكبير أحمد الشافعى.

أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا)، ويصمم الديكورات الفنان محمد سعد، وتصمم الملابس د.مروة عودة، ويصمم الإضاءة أبو بكر الشريف.

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، جمال الناصر علي، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، وهيئة الإخراج تتكون من: هشام الحصرى، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسى، شمس شاهين.

الأحداث الدرامية تدور فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.