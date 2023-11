3 دقائق تشويقية لفيلم Rebel Moon الجديد

MENAFN - Youm7) طرحت منصة نتفليكس فيديو تشويقى جديد لـ فيلمها "Rebel Moon "، العمل الذى سيطرح تحت اسم Rebel Moon - Part One: A Child of Fire، ووصلت مدة الفيديو إلى أكثر من 3 دقائق.

والعمل من إخراج العالمى زاك سنايدر، مخرج أفلام "300" و"Man of Steel"و" Army of the Dead"، ومن المقرر أن يطرح فى 22 ديسمبر المقبل، وكشف الفيديو عن مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية لأبطال الفيلم الجديد.

يتناول فيلم الخيال العلمى الجديد

Rebel Moon، قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرّة، تتعرض فجأة للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية سيدة غريبة وغامضة تدعى "كورا" (صوفيا بوتلة) وتصبح أملهم الوحيد في النجاة، تنطلق كورا فى مهمة صعبة للبحث عن مقاتلين مدربين للانضمام إلى صفوفها والوقوف في وجه "سيدة العالم".

ومن ثم تنجح كورا في تشكيل جيش صغير من المحاربين يضم مجموعة من الغرباء من عوالم مختلفة بينهم متمردون وفلاحون وأشخاص فقدوا أهلهم في الحرب، ولكن تجمعهم الرغبة في التضحية والانتقام. وحين تلقي ويلات الحرب بكاهلها على هذا القمر، ومن ثم تبدأ معركة شرسة ترسم مصير المجرة، ويتشكل جيش جديد من الأبطال.

فيلم Rebel Moon من إخراج زاك سنايدر، الذى شارك في تأليف العمل بـ مشاركة كل من كورت جونستاد، ووشي هاتن، ومن بطولة صوفيا بوتلة، جيمون هونسو، إد سكرين، ميشيل هيوزمان، باي دونا، راي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت "جيمي".

ويشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، كليوباترا كولمان، ستيوارت مارتن، إنفار إيجيرت سيغروسون، ألفونسو هيريرا، كاري إلويس، ريان ريس، إي دافي، جينا مالون، سكاي يانغ، شارلوت ماجي، كوري ستول.