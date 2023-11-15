3 دقائق تشويقية لفيلم Rebel Moon الجديد

MENAFN - Youm7) طرحت منصة نتفليكس فيديو تشويقى جديد لـ فيلمها "Rebel Moon "، العمل الذى سيطرح تحت اسم Rebel Moon - Part One: A Child of Fire، ووصلت مدة الفيديو إلى أكثر من 3 دقائق.

والعمل من إخراج العالمى زاك سنايدر، مخرج أفلام "300" و"Man of Steel"و" Army of the Dead"، ومن المقرر أن يطرح فى 22 ديسمبر المقبل، وكشف الفيديو عن مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية لأبطال الفيلم الجديد.

يتناول فيلم الخيال العلمى الجديد

Rebel Moon، قصة مستعمرة هادئة على أطراف المجرّة، تتعرض فجأة للتهديد من جيوش حاكمة مستبدة، لتظهر بين سكان القرية سيدة غريبة وغامضة تدعى "كورا" (صوفيا بوتلة) وتصبح أملهم الوحيد في النجاة، تنطلق كورا فى مهمة صعبة للبحث عن مقاتلين مدربين للانضمام إلى صفوفها والوقوف في وجه "سيدة العالم".

ومن ثم تنجح كورا في تشكيل جيش صغير من المحاربين يضم مجموعة من الغرباء من عوالم مختلفة بينهم متمردون وفلاحون وأشخاص فقدوا أهلهم في الحرب، ولكن تجمعهم الرغبة في التضحية والانتقام. وحين تلقي ويلات الحرب بكاهلها على هذا القمر، ومن ثم تبدأ معركة شرسة ترسم مصير المجرة، ويتشكل جيش جديد من الأبطال.

فيلم Rebel Moon من إخراج زاك سنايدر، الذى شارك في تأليف العمل بـ مشاركة كل من كورت جونستاد، ووشي هاتن، ومن بطولة صوفيا بوتلة، جيمون هونسو، إد سكرين، ميشيل هيوزمان، باي دونا، راي فيشر، إلى جانب تشارلي هونام وأنتوني هوبكنز بصوت "جيمي".

ويشارك في العمل كل من ستاز ناير، فرا في، كليوباترا كولمان، ستيوارت مارتن، إنفار إيجيرت سيغروسون، ألفونسو هيريرا، كاري إلويس، ريان ريس، إي دافي، جينا مالون، سكاي يانغ، شارلوت ماجي، كوري ستول.