12 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان الرباط من إيران وسوريا وإيطاليا والمغرب

(MENAFN
- Youm7) تتنافس خلال الدورة الـ28 لـ
مهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف 12 فيلما من مختلف دول العالم ومن الأفلام "سيرا" للمخرجة
أبولين تراوري، من
بوركينا فاسو، " Okiku and the World " للمخرج جونجي ساكاموتو، اليابان، ويعرض لأول مرة كعرض عالمي أول فيلم "BOSNIAN POT/Bosanski lonac" للمخرج الكرواتي بافو مارينكوفيتش.
ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم " Bckwards « Subuk " للمخرج جاك لوسينكي من بولندا، وفيلم " Mother Valley " للمخرج كارلوس شاهين من لبنان، وفيلم " The Ordinary People " إخراج : كانيكا فيرما، أفيناش داس من الهند، وفيلم " إيمان " لكورينا أفراميدو، كيرياكوس توفاريدس من قبرص ، وفيلم " صوت بربارا " للمخرج طارق الإدريسي، من المغرب ، وفيلم " زيارة زوجية " للمخرج أوميد شمس من إيران ، وهو فيلم يعرض كعرض عالمي أول.
ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم "القائد" لـ إدوارد دي أنجيليس، من إيطاليا، وفيلم " Drift " لأنتوني تشين، من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وفيلم " عندما تنمو الشتلة " لروجر آزاد كايا من سوريا.
Mother Valley للمخرج كارلوس شاهين من لبنان
فيلم سيرا للمخرجة ابولين تراولي
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