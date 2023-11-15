12 فيلما تتنافس على جوائز مهرجان الرباط من إيران وسوريا وإيطاليا والمغرب

MENAFN - Youm7) تتنافس خلال الدورة الـ28 لـمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف 12 فيلما من مختلف دول العالم ومن الأفلام "سيرا" للمخرجةأبولين تراوري، منبوركينا فاسو، " Okiku and the World " للمخرج جونجي ساكاموتو، اليابان، ويعرض لأول مرة كعرض عالمي أول فيلم "BOSNIAN POT/Bosanski lonac" للمخرج الكرواتي بافو مارينكوفيتش.

ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم " Bckwards « Subuk " للمخرج جاك لوسينكي من بولندا، وفيلم " Mother Valley " للمخرج كارلوس شاهين من لبنان، وفيلم " The Ordinary People " إخراج : كانيكا فيرما، أفيناش داس من الهند، وفيلم " إيمان " لكورينا أفراميدو، كيرياكوس توفاريدس من قبرص ، وفيلم " صوت بربارا " للمخرج طارق الإدريسي، من المغرب ، وفيلم " زيارة زوجية " للمخرج أوميد شمس من إيران ، وهو فيلم يعرض كعرض عالمي أول.

ومن الأفلام المتنافسة أيضا فيلم "القائد" لـ إدوارد دي أنجيليس، من إيطاليا، وفيلم " Drift " لأنتوني تشين، من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، وفيلم " عندما تنمو الشتلة " لروجر آزاد كايا من سوريا.

Mother Valley للمخرج كارلوس شاهين من لبنانفيلم سيرا للمخرجة ابولين تراولي