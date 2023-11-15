سيد رجب يشارك فى بطولة مسلسل بيت الرفاعى مع أمير كرارة

(MENAFN
- Youm7) يشارك الفنان سيد رجب فى بطولة مسلسل بيت الرفاعى
بطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف بيتر ميمى وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجى، ويقدم سيد رجب دوراً محورياً فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.
وكانت قد تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الممثلين وهم أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المميزين سيتم الإعلان عن باقى أسمائهم.
يشار إلى أن سيد رجب ينتظر عرض فيلمه الجديد "انا وابن خالتى" مع الفنان بيومى فؤاد، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائى 13 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته كل من هنادى مهنا وإنعام سالوسة وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد صالح.
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