سيد رجب يشارك فى بطولة مسلسل بيت الرفاعى مع أمير كرارة

MENAFN - Youm7) يشارك الفنان سيد رجب فى بطولة مسلسل بيت الرفاعىبطولة النجم أمير كرارة، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف بيتر ميمى وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج سينرجى، ويقدم سيد رجب دوراً محورياً فى أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة.

وكانت قد تعاقدت الشركة المنتجة مع عدد من الممثلين وهم أحمد فؤاد سليم، ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب المميزين سيتم الإعلان عن باقى أسمائهم.

يشار إلى أن سيد رجب ينتظر عرض فيلمه الجديد "انا وابن خالتى" مع الفنان بيومى فؤاد، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائى 13 ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولته كل من هنادى مهنا وإنعام سالوسة وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد صالح.