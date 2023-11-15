أبراج بتتسلى بـ سناكس بين الوجبات الرئيسية طول اليوم.. أبرزهم الثور

يحرص البعض على تناول وجبات رئيسية خفيفة وفى نفس الوقت غنية بالعناصر الغذائية الهامة، ولكن البعض الآخر يميل إلى تناول وجبات خفيفة ضمن الوجبات الرئيسية اليومية، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج فلكية تفضل تناول الوجبات الخفيفةبرج الثور

ينجذب مولود برج الثو إلى الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية الأساسية، وينغمس بجميع حواسه عند تناول هذه الوجبات، فهو يتناولهم بغرض الاستمتاع وليس بهدف التخلص من الشعور بالجوع، فهو لا يستطيع مقاومة قطع الشوكولاتة واللوز المقرمش والفشار حيث تشعره هذه الوجبات بالبهجة والمتعة و الراحة أيضاً.

ابراج تفضل الوجبات الخفيفة برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته الاجتماعية، فهو يمتلك العديد من الأصدقاء، الذين يحرص على الجلوس معهم وتناول الكثير من الوجبات الخفيفة أثناء تحدثهم مع بعضهم البعض، كما يفضل تناول مثل هذه الوجبات أثناء تصفحه لهاتفه المحمول أو مشاهدته لفيلم، أو حتى خلال قيامه بأى عمل روتينى اعتاد عليه،

فهو يشعر بالاستمتاع عند تناول رقائق البطاطس، وقطع الفراولة المغطاة بالشوكولاتة، كما يحرص طوال الوقت على تذوق أي أطعمة جديدة مع أصدقائه أو بمفرده .

تناول وجبات خفيفة بين الوجبات برج الحمل

يعشق مولود برج الحمل فن الطهى ويجيده ويفضل تحضير الوجبات الخفيفة، والتي تجعله يشعر بالاستمتاع، فهو يجيد تحضير قطع البسكويت المملح والمغطى بالشوكولاتة أو يبحث عن أصناف أخرى من الأطعمة الخفيفة ليحضرها ويبحث طوال الوقت عن إضافات تضيف نكهات على الأطعمة الغذائية، لذلك فأن فكرة تناول وجبة خفيفة سريعة ولذيذة مغرية جدًا بالنسبة لبرج الحمل بحيث لا يمكن تجاهله.

يشعر مولود برج الحمل بالشبع عند تناول وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، كما تمده بالطاقة والحماس، مثل الفشار المغطى بالكراميل أو البيتزا.

وجبات خفيفة