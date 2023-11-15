أبراج بتتسلى بـ سناكس بين الوجبات الرئيسية طول اليوم.. أبرزهم الثور

(MENAFN
- Youm7)
يحرص البعض على تناول وجبات رئيسية خفيفة وفى نفس الوقت غنية بالعناصر الغذائية الهامة، ولكن البعض الآخر يميل إلى تناول وجبات خفيفة ضمن الوجبات الرئيسية اليومية، وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".
أبراج فلكية تفضل تناول الوجبات الخفيفة
برج الثور
ينجذب مولود برج الثو إلى الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية الأساسية، وينغمس بجميع حواسه عند تناول هذه الوجبات، فهو يتناولهم بغرض الاستمتاع وليس بهدف التخلص من الشعور بالجوع، فهو لا يستطيع مقاومة قطع الشوكولاتة واللوز المقرمش والفشار حيث تشعره هذه الوجبات بالبهجة والمتعة و الراحة أيضاً.
ابراج تفضل الوجبات الخفيفة برج الجوزاء
يتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته الاجتماعية، فهو يمتلك العديد من الأصدقاء، الذين يحرص على الجلوس معهم وتناول الكثير من الوجبات الخفيفة أثناء تحدثهم مع بعضهم البعض، كما يفضل تناول مثل هذه الوجبات أثناء تصفحه لهاتفه المحمول أو مشاهدته لفيلم، أو حتى خلال قيامه بأى عمل روتينى اعتاد عليه،
فهو يشعر بالاستمتاع عند تناول رقائق البطاطس، وقطع الفراولة المغطاة بالشوكولاتة، كما يحرص طوال الوقت على تذوق أي أطعمة جديدة مع أصدقائه أو بمفرده .
تناول وجبات خفيفة بين الوجبات برج الحمل
يعشق مولود برج الحمل فن الطهى ويجيده ويفضل تحضير الوجبات الخفيفة، والتي تجعله يشعر بالاستمتاع، فهو يجيد تحضير قطع البسكويت المملح والمغطى بالشوكولاتة أو يبحث عن أصناف أخرى من الأطعمة الخفيفة ليحضرها ويبحث طوال الوقت عن إضافات تضيف نكهات على الأطعمة الغذائية، لذلك فأن فكرة تناول وجبة خفيفة سريعة ولذيذة مغرية جدًا بالنسبة لبرج الحمل بحيث لا يمكن تجاهله.
يشعر مولود برج الحمل بالشبع عند تناول وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية، كما تمده بالطاقة والحماس، مثل الفشار المغطى بالكراميل أو البيتزا.
وجبات خفيفة
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