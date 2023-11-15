وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر.. من زيت جوز الهند لإكليل الجبل

تساعد عوامل كثيرة على ظهور خصلات الشعر الرمادى أو الأبيض المبكر، والذى يتسبب في شعور الشباب بالانزعاج والإحراج خاصة للمرأة التي تفعل كل ما بوسعها للتحكم في انتشاره ومقاومته وإخفائه بكل السبل الممكنة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر، والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " hindustantimes".

وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر وصفة زيت جوز الهند لمقاومة الشيب المبكر

يساعد زيت جوز الهند وعصير الليمون على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، كما يعمل على مقاومة الشيب المبكر وذلك من خلال تحضير كميات متساوية من زيت جوز الهند وعصير الليمون، مع التقليب ثم تدليك فروة الرأس والشعر بالمزيج، والانتظار عدة دقائق ثم غسل الشعر.

طرق مقاومة الشيب وصفة أوراق الكاري لمقاومة الشيب المبكر

تساعد هذه الوصفة على مقاومة الشيب المبكر وتمنحه الحيوية، وذلك من خلال غلي أوراق الكارى في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند حتى تتفحم، وتركه حتى يصبح دافئا ثم تدليك الشعر، لفترة تتراوح مابين 30- 45 دقيقة ثم غسله، مع اتباع الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

وصفات لمقاومة الشيب المبكر وصفة الشاي أو القهوة لمقاومة الشيب المبكر

تعمل هذه الوصفة على مقاومة الشعر المبكر، وذلك من خلال إضافة الشاي أو القهوة إلى الماء وغليه لمدة 10 دقائق، ثم تركه حتى يدفأ ووضعه على الشعر لعدة دقائق ثم غسله للحفاظ على لون شعر أسود، أما للحفاظ على الشعر البني، فيجب شطف الشعر بالقهوة بنفس خطوات الحفاظ على الشعر الأسود.

وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر وصفة إكليل الجبل لمقاومة الشيب المبكر

يساعد إكليل الجبل والمريمية على مقاومة الشيب المبكر وذلك من خلال غلي نصف كوب من إكليل الجبل والمريمية المجففة في كوبين من الماء، ثم ترك المزيج لبضع ساعات، ثم يصفى وبعد غسل الشعر بالشامبو، يوضع المزيج على الشعر لمدة 15-20 دقيقة ثم يغسل الشعر مع تكرار الوصفة كل أسبوع.