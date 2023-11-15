وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر.. من زيت جوز الهند لإكليل الجبل

(MENAFN
- Youm7)
تساعد عوامل كثيرة على ظهور خصلات الشعر الرمادى أو الأبيض المبكر، والذى يتسبب في شعور الشباب بالانزعاج والإحراج خاصة للمرأة التي تفعل كل ما بوسعها للتحكم في انتشاره ومقاومته وإخفائه بكل السبل الممكنة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر، والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " hindustantimes".
وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر وصفة زيت جوز الهند لمقاومة الشيب المبكر
يساعد زيت جوز الهند وعصير الليمون على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، كما يعمل على مقاومة الشيب المبكر وذلك من خلال تحضير كميات متساوية من زيت جوز الهند وعصير الليمون، مع التقليب ثم تدليك فروة الرأس والشعر بالمزيج، والانتظار عدة دقائق ثم غسل الشعر.
طرق مقاومة الشيب وصفة أوراق الكاري لمقاومة الشيب المبكر
تساعد هذه الوصفة على مقاومة الشيب المبكر وتمنحه الحيوية، وذلك من خلال غلي أوراق الكارى في ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند حتى تتفحم، وتركه حتى يصبح دافئا ثم تدليك الشعر، لفترة تتراوح مابين 30- 45 دقيقة ثم غسله، مع اتباع الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.
وصفات لمقاومة الشيب المبكر وصفة الشاي أو القهوة لمقاومة الشيب المبكر
تعمل هذه الوصفة على مقاومة الشعر المبكر، وذلك من خلال إضافة الشاي أو القهوة إلى الماء وغليه لمدة 10 دقائق، ثم تركه حتى يدفأ ووضعه على الشعر لعدة دقائق ثم غسله للحفاظ على لون شعر أسود، أما للحفاظ على الشعر البني، فيجب شطف الشعر بالقهوة بنفس خطوات الحفاظ على الشعر الأسود.
وصفات طبيعية لمقاومة الشيب المبكر وصفة إكليل الجبل لمقاومة الشيب المبكر
يساعد إكليل الجبل والمريمية على مقاومة الشيب المبكر وذلك من خلال غلي نصف كوب من إكليل الجبل والمريمية المجففة في كوبين من الماء، ثم ترك المزيج لبضع ساعات، ثم يصفى وبعد غسل الشعر بالشامبو، يوضع المزيج على الشعر لمدة 15-20 دقيقة ثم يغسل الشعر مع تكرار الوصفة كل أسبوع.
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