تجديد خزانة الملابس أبرزها.. 5 استخدامات مختلفة لقطعة الصابون

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- Youm7) تعتبر قطعة الصابون صغيرة الحجم من أبرز الأدوات الصديقة للمنزل، حيث لا غنى عنها فى أى بيت، فاستخدام الصابون لا يتوقف عند تنظيف اليدين أو غسل أي قطعة ملابس، لكن هناك العديد من الحيل الذكية التي يدخل فيها الصابون ويساعد في حل العديد من المشكلات التي نواجهها في المنزل وفقًا لما جاء في موقع
thespruce
استخدام الصابون لإصلاح الأدراج إصلاح الأدراج اللاصقة والأبواب المنزلقة:
عندما لا تفتح الأدراج أو الأبواب المنزلقة بسلاسة، عليك بفرك قطعة من الصابون على حواف الأدراج أو في مسارات الأبواب لجعل كل شيء ينزلق بسهولة .
تجديد خزانة الملابس وحقائب السفر والسيارات:
لا يتوقف دور الصابون كتيسير للأبواب اللاصقة أوالأدراج فقط، لكنه مجدد لحقائب السفروالخزائن، لذا يفضل وضعه بداخل خزائن الملابس، وحقائب السفر للاستمتاع بروائح طيبة والحفاظ على الملابس من تكوين الروائح الكريه .
ديكور:
يمكن وضعه كقطعة ديكور في أي منطقة في المنزل عن طريق فك الغلاف الخاص بالصابونة ووضعها في قطعة من القماش وتعليقها في أي مكان ترغبين فيه .
إخفاء الأخطاء:
يمكن أن يتم استخدام الصابون في معالجة ثقوب الحائط ولكن الثقوب الصغيرة جدًا، ويفضل اختيار قطعة صابون تناسب لون الحائط،
ثم
فرك الصابون فوق الثقوب لتغطيها.
منع المرايا والنظارات من الضبابية:
من أفضل الحيل التي تساعد على التخلص من الضبابية في المرايات والنظارات، هو الصابون من خلال
فرك قطعة من الصابون على الزجاج بدون إضافة الماء، ولكن قومي بإزالة أي خطوط وبقايا من الصابون بقطعة القماش الجافة.
استخدامات للصابون
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