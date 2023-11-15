تجديد خزانة الملابس أبرزها.. 5 استخدامات مختلفة لقطعة الصابون

MENAFN - Youm7) تعتبر قطعة الصابون صغيرة الحجم من أبرز الأدوات الصديقة للمنزل، حيث لا غنى عنها فى أى بيت، فاستخدام الصابون لا يتوقف عند تنظيف اليدين أو غسل أي قطعة ملابس، لكن هناك العديد من الحيل الذكية التي يدخل فيها الصابون ويساعد في حل العديد من المشكلات التي نواجهها في المنزل وفقًا لما جاء في موقعthespruce

استخدام الصابون لإصلاح الأدراج إصلاح الأدراج اللاصقة والأبواب المنزلقة:

عندما لا تفتح الأدراج أو الأبواب المنزلقة بسلاسة، عليك بفرك قطعة من الصابون على حواف الأدراج أو في مسارات الأبواب لجعل كل شيء ينزلق بسهولة .

تجديد خزانة الملابس وحقائب السفر والسيارات:

لا يتوقف دور الصابون كتيسير للأبواب اللاصقة أوالأدراج فقط، لكنه مجدد لحقائب السفروالخزائن، لذا يفضل وضعه بداخل خزائن الملابس، وحقائب السفر للاستمتاع بروائح طيبة والحفاظ على الملابس من تكوين الروائح الكريه .

ديكور:

يمكن وضعه كقطعة ديكور في أي منطقة في المنزل عن طريق فك الغلاف الخاص بالصابونة ووضعها في قطعة من القماش وتعليقها في أي مكان ترغبين فيه .

إخفاء الأخطاء:

يمكن أن يتم استخدام الصابون في معالجة ثقوب الحائط ولكن الثقوب الصغيرة جدًا، ويفضل اختيار قطعة صابون تناسب لون الحائط،

ثم

فرك الصابون فوق الثقوب لتغطيها.

منع المرايا والنظارات من الضبابية:

من أفضل الحيل التي تساعد على التخلص من الضبابية في المرايات والنظارات، هو الصابون من خلال

فرك قطعة من الصابون على الزجاج بدون إضافة الماء، ولكن قومي بإزالة أي خطوط وبقايا من الصابون بقطعة القماش الجافة.





استخدامات للصابون



