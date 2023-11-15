أشهر 6 أشياء تساعد على الاسترخاء والهدوء.. منها زهرة الياسمين

MENAFN - Youm7) هناك الكثير من المواقف التي يمر بها الإنسان بشكل يوميوالتى تؤثر إيجابياً أو سلباً عليه، ولكن في أي حال من الأحوال قد تسبب تلك المواقف الشعور بالضغط العصبي، والقلق، وهذا ما يجعلنا نبحث دائما عن وسائل تساعدنا على الاسترخاء والهدوء، وذلك للرجوع مجدداً للحياة بقوة ونشاط، فالاستمرار في الإرهاق يهدد الصحة الجسدية والنفسية، ولهذا نستعرض فى التقرير وسائل تساعد على الشعور بالمزيد من الاسترخاءوفقاً لما ورد في علم الطاقة ، ونشربموقع "outofstress"

زهرة اللافندر

عندما يتعلق الأمر بالعلاج العطري، فمن المعروف عالمياً أن رائحة اللافندر تثير الهدوء والسكينة، بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تضاف زهور اللافندر إلى الشاي

للشعور بالهدوء أو تعزيز النوم العميق، وبصرف النظر عن استخداماتها الطبية، فإن لونها الأرجواني الفاتح يبعث على السرور عند النظر إليه، حتى أن تزيين طاولة السرير الخاصة بك بزهور اللافندر ربما يساعدك على الاسترخاء في نهاية اليوم.

اللافندرزهرة البابونج

أصبحت تلك الزهور الصفراء الزاهية التي تشرب كشاي ترمز إلى الراحة والهدوء، حتى لو كان هذا النوع من الشاي لا يناسبك، فإن وضع زهور البابونج على طاولة المطبخ الخاص بك يمكن أن يساعدك على الاسترخاء عند النظر إليها.

زهرة الياسمين

تمثل هذه الزهور البيضاء الجميلة، نوعا دقيقا يؤدي إلى الاسترخاء، كما تمثل الحب الدافئ، و تحمل في حد ذاتها صفات الحب والكرم القصوى. وبالتالي، فإن زهرة الياسمين يمكن أن تساعد في تهدئة أعصابك .

صوت الرياح

إن رنين صوت الريح يصدر ترددات صوتية علاجية تزيد من اهتزازك وتهدئ عقلك، و هذا هو بالضبط سبب اختراع أجراس الرياح، والتي نشأت منذ آلاف السنين في الصين، وقيل في الأصل إنها تطرد الأرواح الشريرة وتجذب الأرواح الطيبة.

صوت الرياح البخور والشموع

البخور ترمز إلى الروحانية والاسترخاء، ورائحته تساعد على الاسترخاء، فمن المعروف أن رائحة البخور المميزة تريح العقل، وتحسن المزاج، وتنشط عقلك الإبداعي، كما أنها تحسن من طاقة المكان .

الشموع والبخور الأرجوحة

هل سبق لك أن زرت شاطئا، أو ربما كنت جلست على ضفاف النيل، وشاهدت أرجوحة شبكية معلقة بين الأشجار في كل مكان حيث يسترخى عليها الناس ويقرأون الكتب ويشعرون بالرضا أو يأخذون قيلولة، فمن المحتمل أنك شعرت بالاسترخاء على الفور، كما يساعد هزاز الأرجوحة في الواقع على خفض ضغط الدم، ولهذا السبب تشعر الأرجوحة الشخص بالهدوء.



