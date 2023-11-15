شعبة الجلود: جذب مشترين أفارقة لمعرض الصناعات الجلدية فى يناير 2024

MENAFN - Youm7) أعلن محمد مهران رئيس شعبة الجلود في الغرفة التجارية بالقاهرة، جذب عدد من المستوردين من الدول الأفريقية والعربية على هامش معرض للجلود خلال يناير المقبل بهدف الاتجاه للسوق الخارجي لتصدير المنتجات المصنعة بقيمة مضافة مصرية مع مراعاة أذواق هذه الدول التي تختلف جزئياً عن السوق المصري.

وأشار مهران في تصريحات خاصة، إلى أن الصناعات المصرية تشهد تطور مستمر من الجلود بكافة اشكالها مما يسمح بتصنيع احتياجات الأسواق العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن بعض المنتجات بدأنا العمل على التوسع في صناعتها للتصدير للخارج منها الصندل والشبشب وحزام الأطفال لطلبة المدارس، في اطار السعي للوصول إلى الأسواق المختلفة.

وأوضح محمد مهران، أن جذب استثمارات في قطاع الصناعات الجلدية المكملة يساهم في تعميق التصنيع المحلي والحد من استيراد المكونات من الخارج، لذلك نحتاج خريطة واضحة تضم مناطق بحوافز معينة لجذب مستثمرين جدد لهذا القطاع.

وتفاوض شعبة الجلود فى الغرفة التجارية بالقاهرة بعض المصانع الإيطالية المتخصصة في صناعة كيماويات الدباغة التي تعتمد عليها الصناعات الجلدية وصناعة الدباغة في مصر، من أجل إقامة استثمارات صناعية في السوق المصري في إطار رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.