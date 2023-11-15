باب البحر عرض مدرسة ناس التابعة لجيزويت القاهرة يتناول فكرة الحدود

MENAFN - Youm7) قدمت الدفعة الخامسة من مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعى التابعة لجمعية النهضة العلمية والثقافية جيزويت القاهرةعرضا تحت عنوان "باب البحر"، وذلك فى الفترة بين 9 و11 نوفمبر الحالى بين جماهير المناطق المختلفة فى أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها.

وقال الفنان مصطفى وافى المنسق الفنى ومدير المدرسة إن الفكرة الأساسية التى قام عليها العرض هى "الحدود" وهل يمكن تحقيق الأحلام فقط بالسفر أم أنه إذا أضفنا مساحة من الخيال والإبداع يمكن أن نحقق كل الأحلام بالداخل.

وأضاف: لهذا اجتمع من يود اكتشاف العالم، وتلك التى تبحث عن تحقيق طموحاتها خارج البلاد، والآخرين الفارين من قسوة أهاليهم، ليسيروا معا في رحلتهم إلى "باب البحر" أو باب الخروج حتى يكتشفوا إنه ممنوع، فيعودون ليبحثوا بداخلهم عن الأحلام.

وعرض "باب البحر" هو نتاج ورشتي "خلق الشخصية" و"الحكي الجسدي" مع المدربة الإسبانية كايتانا باينو، شارك في العرض 23 طالبا تنوعت جنسياتهم بين المصريين، التونسيين والسودانيين.

وركزت مدرسة "ناس" منذ تأسيسها فى 2013 على إنتاج مسرح اجتماعى متجول يذهب للجمهور أينما كان، بينما كان التركيز فى البداية على أن يتخرج متدربى المدرسة مدربين على مسرح الشارع فى مجتمعاتهم المحلية.