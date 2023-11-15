باب البحر عرض مدرسة ناس التابعة لجيزويت القاهرة يتناول فكرة الحدود

(MENAFN
- Youm7) قدمت الدفعة الخامسة من مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعى التابعة لجمعية النهضة العلمية والثقافية جيزويت القاهرة
عرضا تحت عنوان "باب البحر"، وذلك فى الفترة بين 9 و11 نوفمبر الحالى بين جماهير المناطق المختلفة فى أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها.
وقال الفنان مصطفى وافى المنسق الفنى ومدير المدرسة إن الفكرة الأساسية التى قام عليها العرض هى "الحدود" وهل يمكن تحقيق الأحلام فقط بالسفر أم أنه إذا أضفنا مساحة من الخيال والإبداع يمكن أن نحقق كل الأحلام بالداخل.
وأضاف: لهذا اجتمع من يود اكتشاف العالم، وتلك التى تبحث عن تحقيق طموحاتها خارج البلاد، والآخرين الفارين من قسوة أهاليهم، ليسيروا معا في رحلتهم إلى "باب البحر" أو باب الخروج حتى يكتشفوا إنه ممنوع، فيعودون ليبحثوا بداخلهم عن الأحلام.
وعرض "باب البحر" هو نتاج ورشتي "خلق الشخصية" و"الحكي الجسدي" مع المدربة الإسبانية كايتانا باينو، شارك في العرض 23 طالبا تنوعت جنسياتهم بين المصريين، التونسيين والسودانيين.
وركزت مدرسة "ناس" منذ تأسيسها فى 2013 على إنتاج مسرح اجتماعى متجول يذهب للجمهور أينما كان، بينما كان التركيز فى البداية على أن يتخرج متدربى المدرسة مدربين على مسرح الشارع فى مجتمعاتهم المحلية.
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