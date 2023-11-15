Thursday, 16 November 2023 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باب البحر عرض مدرسة ناس التابعة لجيزويت القاهرة يتناول فكرة الحدود

11/15/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت الدفعة الخامسة من مدرسة "ناس" للمسرح الاجتماعى التابعة لجمعية النهضة العلمية والثقافية جيزويت القاهرة
عرضا تحت عنوان "باب البحر"، وذلك فى الفترة بين 9 و11 نوفمبر الحالى بين جماهير المناطق المختلفة فى أحياء القاهرة الكبرى وضواحيها.

وقال الفنان مصطفى وافى المنسق الفنى ومدير المدرسة إن الفكرة الأساسية التى قام عليها العرض هى "الحدود" وهل يمكن تحقيق الأحلام فقط بالسفر أم أنه إذا أضفنا مساحة من الخيال والإبداع يمكن أن نحقق كل الأحلام بالداخل.

وأضاف: لهذا اجتمع من يود اكتشاف العالم، وتلك التى تبحث عن تحقيق طموحاتها خارج البلاد، والآخرين الفارين من قسوة أهاليهم، ليسيروا معا في رحلتهم إلى "باب البحر" أو باب الخروج حتى يكتشفوا إنه ممنوع، فيعودون ليبحثوا بداخلهم عن الأحلام.

وعرض "باب البحر" هو نتاج ورشتي "خلق الشخصية" و"الحكي الجسدي" مع المدربة الإسبانية كايتانا باينو، شارك في العرض 23 طالبا تنوعت جنسياتهم بين المصريين، التونسيين والسودانيين.

وركزت مدرسة "ناس" منذ تأسيسها فى 2013 على إنتاج مسرح اجتماعى متجول يذهب للجمهور أينما كان، بينما كان التركيز فى البداية على أن يتخرج متدربى المدرسة مدربين على مسرح الشارع فى مجتمعاتهم المحلية.







MENAFN15112023000132011024ID1107432991

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث