قصور الثقافة تصدر كتاب الذكاء الاصطناعى ضمن سلسلة الثقافة العلمية

(MENAFN
- Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة
برئاسة عمرو البسيونى كتاب "الذكاء الاصطناعى" للدكتور فتح الله الشيخ، الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الثقافة العلمية.
يقدم الكتاب تعريفًا مبسطًا لعلم الذكاء الاصطناعى، ويبين أهميته وتاريخ تطوره عبر الزمن، كما يتناول عددًا من التطبيقات المهمة فى مجالات النشاط البشرى، مثل الرعاية الصحية والعلوم الحيوية التى أسهمت فى الحفاظ على حياة الإنسان، ويستعرض التطبيقات التكنولوجية والعلمية التى غيرت أنماط معيشتنا وفاقمت الفجوة والجفوة بين جيل الأحفاد والأجداد.
الذكاء الاصطناعى
ويتعرض الكتاب لقضية الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي وأخلاقيات التعامل مع هذه التقنية، وضرورة السيطرة عليها في استخداماتها المتعددة.
ويشمل مجموعة من الصور والرسومات التوضيحية التي تبين الجوانب المتباينة لقضية الذكاء الاصطناعي.
وتعنى سلسلة "الثقافة العلمية" بنشر أحدث الأبحاث والإسهامات العلمية التى تهم القارئ المصرى بشكل مبسط لتتناسب مع جميع الفئات والأعمار، وتصدر برئاسة تحرير الدكتور شريف قنديل أستاذ علوم المواد بجامعة الإسكندرية، وتضم هيئة التحرير الباحث محمد عمارة مديرا للتحرير، وصدر مؤخرا عن السلسلة كتاب "مصر والثورات الصناعية" للدكتور مصطفى جودة.
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