قصور الثقافة تصدر كتاب الذكاء الاصطناعى ضمن سلسلة الثقافة العلمية

MENAFN - Youm7) صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافةبرئاسة عمرو البسيونى كتاب "الذكاء الاصطناعى" للدكتور فتح الله الشيخ، الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج، وذلك ضمن إصدارات سلسلة الثقافة العلمية.

يقدم الكتاب تعريفًا مبسطًا لعلم الذكاء الاصطناعى، ويبين أهميته وتاريخ تطوره عبر الزمن، كما يتناول عددًا من التطبيقات المهمة فى مجالات النشاط البشرى، مثل الرعاية الصحية والعلوم الحيوية التى أسهمت فى الحفاظ على حياة الإنسان، ويستعرض التطبيقات التكنولوجية والعلمية التى غيرت أنماط معيشتنا وفاقمت الفجوة والجفوة بين جيل الأحفاد والأجداد.

الذكاء الاصطناعى

ويتعرض الكتاب لقضية الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي وأخلاقيات التعامل مع هذه التقنية، وضرورة السيطرة عليها في استخداماتها المتعددة.

ويشمل مجموعة من الصور والرسومات التوضيحية التي تبين الجوانب المتباينة لقضية الذكاء الاصطناعي.

وتعنى سلسلة "الثقافة العلمية" بنشر أحدث الأبحاث والإسهامات العلمية التى تهم القارئ المصرى بشكل مبسط لتتناسب مع جميع الفئات والأعمار، وتصدر برئاسة تحرير الدكتور شريف قنديل أستاذ علوم المواد بجامعة الإسكندرية، وتضم هيئة التحرير الباحث محمد عمارة مديرا للتحرير، وصدر مؤخرا عن السلسلة كتاب "مصر والثورات الصناعية" للدكتور مصطفى جودة.