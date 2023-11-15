Thursday, 16 November 2023 07:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق العرض المسرحى بابا أنا آسف بقصر ثقافة بورسعيد لمدة 10 أيام

11/15/2023 11:25:01 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، العرض المسرحى "بابا أنا آسف" بدءا من اليوم الخميس ولمدة 10 أيام متتالية، على مسرح قصر ثقافة بورسعيد، وذلك بعد النجاح الجماهيرى الكبير الذى حققه العرض فى يوليو الماضى.



تدور فكرة العرض فى قالب غنائى استعراضى للطفل، حول كيفية مواجهة صعوبات الحياة، لإعداد جيل يُقدّر ويحترم مشاعر الآخر، كما يوجه العرض رسالة حب وتقدير لكل أب، يبذل قصارى جهده من أجل تربية الأبناء تربية سوية قائمة على أسس ومبادئ، من خلال تلقينهم درسا من الحياة بأنه ليس بالضرورة أن يحصل الإنسان على كل ما يريد، وعليه أن يرتب احتياجاته وفقا لقاعدة الأهم فالمهم.



"بابا أنا آسف" تأليف سامح الرازقي، وإخراج محمد الدسوقي، ألحان أحمد العجمي، استعراضات كريم مصطفى، ديكور شادي قطامش، غناء بسمة مجاهد، وأشرف شرف، مخرج منفذ أسامة مسلم، سارة فؤاد، يحيى الدسوقي، هيئة الإخراج أسامة خليل، إنچى البواب. بطولة: حسني عكري، خالد جمعة، سارة هاني، محمد مجاهد، بسمة مجاهد، فرح رفاعي، سليم الصفطي، چنى مدحت، ريتال رفاعي، مهند وائل، ساجد عماد، ريبيكا أسامة، فرح هاني، غنا هاني، لانا حافظ، تالا رفعت، معاذ تامر، كادي محمد، مليكة محمود، خديجة الصفطي، ليان حافظ، مالك غريب، هولي أسامة.



"بابا أنا آسف" من إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويأتي ضمن عروض مسرح الطفل بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي.












MENAFN15112023000132011024ID1107432989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث