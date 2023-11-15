معرض لرائدات الفن التشكيلى و30 فنانة شابة فى الإسكندرية غدا

(MENAFN
- Youm7) ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف عرضا لإبداعات 18 فنانة من رائدات الفن التشكيلى
المصرى بجانب إبداعات 30 فنانة واعدة تحت سن الثلاثين، وتعد إبداعات الفنانات الواعدات نتاج ورشة عمل استمرت لمدة خمسة وأربعين يوماً كإحدى فعاليات الاحتفال السنوى بمتحف الفن المصرى الحديث أحد المتاحف التابعة لمركز محمود سعيد بالإسكندرية، غدا الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساءً.
وقال متحف الفن الحديث عن المعرض "إن إبداعات الفنانات فى تاريخ الفن التشكيلى العالمى قليلة إلى حدٍ ما مُقارنةً بإبداعات الفنانين لكن عندما تُبدع المرأة يكون لإبداعاتها وقعٌ آخر".
ومن بين رائدات الفن التشكيلى، الفنانة جاذبية سرى، وهى الفنانة التشكيلية الكبيرة بدأت حياتها المهنية مدرّسة تربية فنية بمدارس المعلمات العليا، ثم انتقلت إلى العديد من المدارس، ثم إلى المعهد الفرنسى، وعملت أستاذة للتصوير سابقًا بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان حتى عام 1981م، وأستاذة التصوير السابق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بين عامى 1981 و1982.
تمكنت الفنانة جاذبية سرى عبر مشوارها الفنى من جذب أنظار كل محبى الفن التشكيلى فى جميع أنحاء العالم، من خلال أعمالها المتميزة، حتى نالت العديد من الجوائز والأوسمة منها: جائزة روما للتصوير عام 1952؛ والجائزة الشرقية "التصوير بالزيت – القسم المصري" بينالى فينسيا عام 1956، والجائزة الثانية فى الحفر فى بينالى الإسكندرية عام 1959، والجائزة الشرقية لمسابقة الإنتاج الفنى عام 1975، وجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1970، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1970، وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.
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