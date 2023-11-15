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معرض لرائدات الفن التشكيلى و30 فنانة شابة فى الإسكندرية غدا

11/15/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم مركز محمود سعيد للمتاحف عرضا لإبداعات 18 فنانة من رائدات الفن التشكيلى
المصرى بجانب إبداعات 30 فنانة واعدة تحت سن الثلاثين، وتعد إبداعات الفنانات الواعدات نتاج ورشة عمل استمرت لمدة خمسة وأربعين يوماً كإحدى فعاليات الاحتفال السنوى بمتحف الفن المصرى الحديث أحد المتاحف التابعة لمركز محمود سعيد بالإسكندرية، غدا الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساءً.

وقال متحف الفن الحديث عن المعرض "إن إبداعات الفنانات فى تاريخ الفن التشكيلى العالمى قليلة إلى حدٍ ما مُقارنةً بإبداعات الفنانين لكن عندما تُبدع المرأة يكون لإبداعاتها وقعٌ آخر".


ومن بين رائدات الفن التشكيلى، الفنانة جاذبية سرى، وهى الفنانة التشكيلية الكبيرة بدأت حياتها المهنية مدرّسة تربية فنية بمدارس المعلمات العليا، ثم انتقلت إلى العديد من المدارس، ثم إلى المعهد الفرنسى، وعملت أستاذة للتصوير سابقًا بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان حتى عام 1981م، وأستاذة التصوير السابق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بين عامى 1981 و1982.

تمكنت الفنانة جاذبية سرى عبر مشوارها الفنى من جذب أنظار كل محبى الفن التشكيلى فى جميع أنحاء العالم، من خلال أعمالها المتميزة، حتى نالت العديد من الجوائز والأوسمة منها: جائزة روما للتصوير عام 1952؛ والجائزة الشرقية "التصوير بالزيت – القسم المصري" بينالى فينسيا عام 1956، والجائزة الثانية فى الحفر فى بينالى الإسكندرية عام 1959، والجائزة الشرقية لمسابقة الإنتاج الفنى عام 1975، وجائزة الدولة التشجيعية فى الفنون من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1970، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1970، وجائزة الدولة التقديرية فى الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1999.







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