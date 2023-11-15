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إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 15 Pro و Iphone SE 2022

11/15/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت أبل مؤخرًا عن iPhone 15
وiPhone 15 Pro
وPro Max كخلفاء لهاتفى iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذين يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "الصامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.

وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple ، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Ma× هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro وهاتف iPhone SE 2022:

هاتف
iPhone 15 Pro

مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة

دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179

المعالج: من نوع A17 Pro

الرامات : 8GB

نظام التشغيل: iOS (17.×)

البطارية: 3247 mAh

الكاميرا الخلفية:

رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)

ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)

الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)

الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))

الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم


هاتف iPhone SE 2022:

الأبعاد
138.4 x 67.3 x 7.3 ملم.

الوزن
144g.

جودة الشاشة هي 750×1334 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 326 بكسل لكل بوصة.

الشاشة تدعم العرض بنسبة 16:9.

سعة تخزين
64 / 128
256 جيجا بايت.

كاميرا خلفية 12 ميجا بكسل.

كاميرا أمامية 7 ميجا بكسل.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل IOS 15.3.







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