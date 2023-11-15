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تسلا تنقلب على قاعدة مثيرة للجدل لموزعى Cybertruck.. اعرف التفاصيل

11/15/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) أزالت شركة Tesla بندًا في اتفاقية الشراء الخاصة بها ينص على أنها يمكنها مقاضاة مالكي Cybertruck مقابل 50 ألف دولار على الأقل إذا حاولوا بيعها في غضون عام بعد الشراء دون الحصول أولاً على اتفاقية مكتوبة من الشركة.



وتمت إضافة البند الذي يهدد باتخاذ إجراءات ضد بائعي Cybertruck، الذي سيتم إطلاقه في 30 نوفمبر، إلى الاتفاقية الأسبوع الماضي وكان قابلاً للعرض عبر الإنترنت ، وفقا لتقرير digital trend.



حتى أنها قالت إنه قد يتم منع البائعين من شراء سيارات تسلا في المستقبل.



ولكن بعد إعادة التفكير، قامت شركة صناعة السيارات بإزالة البند المثير للجدل من اتفاقية الشراء الخاصة بها، مما يمنح مالكي Cybertruck الحرية الكاملة فيما يفعلونه بشاحنتهم الكهربائية بمجرد حصولهم على ملكيتها.



وتشير شركة إلكتريك، التي كانت أول من أبلغ عن إزالة هذا البند، إلى أنه بدا وكأنه قاعدة غريبة يجب فرضها في المقام الأول ، ويظهر مثل هذا الشرط أحيانًا مع المحركات النادرة أو باهظة الثمن، ومن المعروف أن شركات صناعة السيارات مثل فيراري وفورد وبورش تستخدمها أحيانًا.



ومن غير المتوقع أن تدخل Cybertruck مرحلة الإنتاج الضخم حتى عام 2025، لذلك من المحتمل أن Tesla أرادت تثبيط المضاربين وبيع الدفعة الأولى من Cybertrucks لعملاء حقيقيين، بدلاً من رؤيتها تصل على الفور إلى السوق المستعملة بسعر مبالغ فيه إلى حد كبير، ولكن لأي سبب من الأسباب، يبدو أن صانع السيارات قد غير رأيه بشأن هذه القضية.



وكشفت تسلا النقاب عن Cybertruck في عام 2019 وسيتم تقديم البيك أب الكهربائي لأول العملاء في حدث خاص يوم الخميس 30 نوفمبر. يمكن للمالكين الجدد بعد ذلك إلقاء نظرة على اتفاقية الشراء النهائية لتأكيد صياغتها بشأن إعادة البيع وليس الكثير منهم سوف يفكرون في طرحه على الفور في السوق.



وزعمت التقارير في شهر يوليو أن شركة تسلا تلقت حوالي 1.9 مليون طلب لشراء سيارة Tesla Cybertruck التي طال انتظارها، حيث طُلب من كل عميل إيداع مبلغ 100 دولار كإيداع، وفي الشهر نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، إن الطلب على Cybertruck "بعيد جدًا عن الخطاف، ولا يمكنك حتى رؤية الخطاف".












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