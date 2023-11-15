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خطوات.. كيفية فتح جهاز Iphone الخاص بك باستخدام صوتك فقط

11/15/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) طرحت أبل
Apple ميزة إمكانية الوصول التي تتيح لك فتح قفل iPhone باستخدام صوتك فقط، في نظام التشغيل iOS 14.6
والإصدارات الأحدث، وفقاً لموقع macrumors.

لعدة سنوات حتى الآن، يتضمن نظام تشغيل الهاتف المحمول iOS من Apple ميزة التحكم الصوتي التي تمكن المستخدمين من التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف النظام على ‌iPhone‌ الخاص بهم باستخدام صوتهم فقط كمشغل.

حتى وقت قريب، كان أحد القيود على التحكم الصوتي هو أنه لن يعمل إذا كان جهاز iPhone‌ الخاص بك مقفلاً، ومع ذلك، منذ طرح نظام التشغيل iOS 14.6 والإصدارات الأحدث، تتضمن Apple نسخة محسنة من الميزة بحيث إذا كان ‌iPhone‌ الخاص بك على شاشة القفل، فيمكنك استخدام صوتك لإدخال رمز المرور وفتحه.

كيفية فتح جهاز iPhone الخاص بك باستخدام التحكم الصوتي:

1- قم بفتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

2- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إمكانية الوصول.

3- اضغط على التحكم الصوتي، قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار التحكم الصوتي.

4- الآن قم بقفل ‌iPhone‌ الخاص بك باستخدام الزر الجانبي ثم اضغط على ‌iPhone‌ لتنبيه شاشة القفل.

5- قل "Go Home" لفتح ‌iPhone‌ باستخدام
Face ID

إذا لم ينجح ذلك وظهرت لك شاشة رمز المرور، فقل (على سبيل المثال) "اضغط على 1" للضغط على المفتاح 1 بصوتك على الشاشة، كرر هذا الإجراء لجميع الأرقام الستة في رمز المرور الخاص بك لإلغاء قفل ‌iPhone‌ الخاص بك.







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