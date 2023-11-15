خطوات.. كيفية فتح جهاز Iphone الخاص بك باستخدام صوتك فقط

(MENAFN
- Youm7) طرحت أبل
Apple ميزة إمكانية الوصول التي تتيح لك فتح قفل iPhone باستخدام صوتك فقط، في نظام التشغيل iOS 14.6
والإصدارات الأحدث، وفقاً لموقع macrumors.
لعدة سنوات حتى الآن، يتضمن نظام تشغيل الهاتف المحمول iOS من Apple ميزة التحكم الصوتي التي تمكن المستخدمين من التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف النظام على iPhone الخاص بهم باستخدام صوتهم فقط كمشغل.
حتى وقت قريب، كان أحد القيود على التحكم الصوتي هو أنه لن يعمل إذا كان جهاز iPhone الخاص بك مقفلاً، ومع ذلك، منذ طرح نظام التشغيل iOS 14.6 والإصدارات الأحدث، تتضمن Apple نسخة محسنة من الميزة بحيث إذا كان iPhone الخاص بك على شاشة القفل، فيمكنك استخدام صوتك لإدخال رمز المرور وفتحه.
كيفية فتح جهاز iPhone الخاص بك باستخدام التحكم الصوتي:
1- قم بفتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone الخاص بك.
2- قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق إمكانية الوصول.
3- اضغط على التحكم الصوتي، قم بالتبديل على المفتاح الموجود بجوار التحكم الصوتي.
4- الآن قم بقفل iPhone الخاص بك باستخدام الزر الجانبي ثم اضغط على iPhone لتنبيه شاشة القفل.
5- قل "Go Home" لفتح iPhone باستخدام
Face ID
إذا لم ينجح ذلك وظهرت لك شاشة رمز المرور، فقل (على سبيل المثال) "اضغط على 1" للضغط على المفتاح 1 بصوتك على الشاشة، كرر هذا الإجراء لجميع الأرقام الستة في رمز المرور الخاص بك لإلغاء قفل iPhone الخاص بك.
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