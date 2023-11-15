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تعرف على ميزة قصر منشورات انستجرام وريلز على الأصدقاء المقربين فقط

11/15/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) يقوم انستجرام بتوسيع ميزة الأصدقاء المقربين من القصص والملاحظات إلى المنشورات والمقاطع ، وعلى هذا النحو ستتمكن من مشاركة المقاطع ومنشورات الموجز مع جمهور أصغر وربما أكثر ثقة بدلاً من كل من يتابعك ، وفقا لتقرير engadget.



يقول فريق انستجرام، إن الأشخاص يستخدمون الأصدقاء المقربين "كمساحة خالية من الضغط للتواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية" ، من خلال توسيع خيار الأصدقاء المقربين ليشمل Reels ومنشورات الموجز، ويأمل المطورون أن يكون لديك المزيد من الطرق لتكون أكثر أصالة على انستجرام
مع الحصول على المزيد من الخيارات حول من يرى المحتوى الخاص بك.



وتعد مشاركة مقطع فيديو أو منشور موجز مع الأصدقاء المقربين أمرًا بسيطًا جدًا، عندما تقوم بإنشاء حساب اضغط على زر الجمهور، وحدد الأصدقاء المقربين، ثم اضغط على مشاركة، سيكون للمنشور أو المقطع علامة نجمة خضراء، لذا سيعرف الأشخاص المدرجون في قائمة الأصدقاء المقربين لديك والذين يرونها أنهم جزء من نادى حصرى. ولتسليط الضوء على توسيع الميزة، قد ترى زر علامة الزائد الخاص بالتطبيق يتحول إلى رمز نجمة خضراء اعتبارا من اليوم.



وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الأصدقاء المقربين ستكون هي نفس مجموعة الأشخاص عبر جميع ميزات انستجرام ، ومع ذلك يبحث Instagram عن طرق أخرى للجميع لمشاركة الأشياء مع جماهير أصغر.



فى الشهر الماضي، كشف رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن فريقه كان يجرب طريقة تسمح للمستخدمين بمشاركة القصص مع مجموعات فرعية مختلفة من المتابعين ، وتمكن مستخدمو فيسبوك منذ فترة طويلة من إعداد العديد من قوائم الأصدقاء المختلفة واختيار الشخص الذي سيشارك منشورًا معه.












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