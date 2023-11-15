Thursday, 16 November 2023 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيفية مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل.. دليل خطوة بخطوة

11/15/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) في عصر يلعب فيه الاتصال والمعلومات في الوقت الفعلي دورًا محوريًا في حياتنا اليومية، أصبحت مشاركة الموقع المباشر ميزة لا تقدر بثمن، حيث تتيح خرائط جوجل ، أحد تطبيقات الملاحة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، للمستخدمين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.



سواء كنت تقوم بتنسيق اللقاءات، أو ضمان سلامة أحبائك، أو تتبع مكان وجود بعضكم البعض، تثبت هذه الميزة أنها عملية وسهلة الاستخدام.



فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية مشاركة موقعك المباشر:



استخدام خرائط جوجل على الهاتف المحمول (Android/iOS):



1- افتح خرائط جوجل

2- تأكد من تثبيت تطبيق خرائط جوجل على جهازك المحمول.

3- افتح التطبيق وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، ثم حدد موقعك

4- اضغط على النقطة الزرقاء التي تمثل موقعك الحالي على الخريطة،
سيؤدي هذا إلى فتح قائمة في أسفل الشاشة.

6- في القائمة، انقر على "مشاركة موقعك" أو "مشاركة موقعك في الوقت الفعلي"، حسب جهازك.

7- اختر المدة التي تريد مشاركة موقعك المباشر خلالها (على سبيل المثال، 15 دقيقة، أو ساعة واحدة، أو حتى تقوم بإيقاف تشغيلها).

8- حدد جهات الاتصال، ثم اختر جهات الاتصال التي تريد مشاركة موقعك المباشر معها، حيث يمكنك تحديد جهات الاتصال من جهات اتصال جوجل أو إدخال عنوان بريد إلكتروني.

9- بمجرد تحديد جهات الاتصال، اضغط على زر "إرسال"، ستتلقى جهات الاتصال المحددة إشعارًا يحتوي على رابط لعرض موقعك المباشر.



يمكنك التوقف عن مشاركة موقعك المباشر في أي وقت عن طريق الرجوع إلى قائمة مشاركة الموقع وتحديد خيار "إيقاف المشاركة".



استخدام خرائط جوجل على سطح المكتب:



1- افتح خرائط جوجل

2- تفضل بزيارة خرائط Google في متصفح الويب.

3- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

4- شارك موقعك، انقر على النقطة الزرقاء التي تمثل موقعك على الخريطة.

ستظهر نافذة صغيرة، ثم انقر على "مشاركة موقعك".

5- حدد المدة التي تريد مشاركة موقعك المباشر خلالها.

6- أدخل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين تريد مشاركة موقعك معهم.












MENAFN15112023000132011024ID1107432982

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث