بدعم من صندوق العمل تمكين..D11 Gaming Hub تحتفل بتدشين منشأتها المبتكرة للرياضات الإلكترونية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحتفل‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭)‬،‭ ‬والواقعة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬بإطلاق‭ ‬منشأتها‭ ‬الرائدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬حاضنة‭ ‬للمهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والدورات‭ ‬والورش‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬معدات‭ ‬الألعاب‭ ‬المتطورة‭. ‬

وتحظى‭ ‬المنشأة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وتهدف‭ ‬المنشأة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬المزدهر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إذ‭ ‬تطرح‭ ‬ألعابًا‭ ‬حديثة‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساحات‭ ‬متنوعة‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والإرشاد‭ ‬والبث‭ ‬والمنافسات‭.‬

تضم‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭) ‬أيضًا‭ ‬غرفة‭ ‬تدريب‭ ‬مخصصة،‭ ‬ومنصة‭ ‬بطولات‭ ‬حديثة،‭ ‬وقاعة‭ ‬تعليم‭ ‬مجهزة‭ ‬بالكامل،‭ ‬وستوديو‭ ‬متطورا،‭ ‬وغرفة‭ ‬بث‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬هواة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬ومحترفيها‭.‬

حيث‭ ‬أعرب‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بفرص‭ ‬النمو‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يفخر‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭) ‬في‭ ‬رسالتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إذ‭ ‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطموحة‭ ‬منصة‭ ‬تفاعليّة‭ ‬لتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحليّة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتيّة‭ ‬المتطورة‭ ‬وتركيزها‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ستسهم‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭) ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشهد‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وذلك‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الناشئة‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الواعدة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬زليخ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭(‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭): ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬فنحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بالنقلة‭ ‬النوعيّة‭ ‬التي‭ ‬ستثمر‭ ‬عنها‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الألعاب‭ ‬التنافسيّة،‭ ‬لذا‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬منشأة‭ ‬متطورة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للهواة‭ ‬والمحترفين‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬عشاق‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمنافسات‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬حديثة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬هيثم‭ ‬العيسى،‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭): ‬‮«‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬هواية؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬ظاهرة‭ ‬عالميّة‭. ‬إذ‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬ظهور‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬وتوسّعها‭ ‬سريع‭ ‬الوتيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألعاب‭ ‬التنافسيّة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬منشأتنا،‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينيّة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬المحليّة،‭ ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكنها‭ ‬أيضًا‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالميّة‭ ‬ضد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬لاعبي‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬الدوليين‭. ‬ونحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬الوجهات‭ ‬العالميّة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‮»‬‭.‬