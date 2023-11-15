بدعم من صندوق العمل تمكين..D11 Gaming Hub تحتفل بتدشين منشأتها المبتكرة للرياضات الإلكترونية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تحتفل ( D 11 Gaming Hub )، والواقعة في مجمع الدانة، بإطلاق منشأتها الرائدة والمبتكرة للرياضات الإلكترونيّة في مملكة البحرين، وهي عبارة عن مساحة حاضنة للمهتمين بمجال الرياضات الإلكترونية لاستضافة الفعاليات والدورات والورش المتعلقة بالمجال، بالإضافة إلى تقديم مجموعة واسعة من أحدث معدات الألعاب المتطورة.
وتحظى المنشأة بدعم من صندوق العمل «تمكين» وذلك كجزء من مبادرات دعم قطاع الصناعات الإبداعية بهدف تعزيز الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في هذا القطاع.
وتهدف المنشأة إلى خدمة مجتمع الرياضات الإلكترونيّة المزدهر في المملكة، إذ تطرح ألعابًا حديثة ذات مستوى عالمي إلى جانب مساحات متنوعة للتعليم والتدريب والإرشاد والبث والمنافسات.
تضم ( D 11 Gaming Hub ) أيضًا غرفة تدريب مخصصة، ومنصة بطولات حديثة، وقاعة تعليم مجهزة بالكامل، وستوديو متطورا، وغرفة بث لتلبية جميع احتياجات هواة الرياضات الإلكترونيّة ومحترفيها.
حيث أعرب خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو في صندوق العمل (تمكين) عن سعادته بفرص النمو الواعدة التي تقدمها هذه المبادرة، وقال: «يفخر تمكين بدعم ( D 11 Gaming Hub ) في رسالتها لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونيّة في مملكة البحرين. إذ ستوفر هذه المبادرة الطموحة منصة تفاعليّة لتنمية قدرات الكفاءات المحليّة والإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني. ومن خلال بنيتها التحتيّة المتطورة وتركيزها الاستراتيجي، ستسهم ( D 11 Gaming Hub ) بدور محوري كبير في تطوير مشهد الرياضات الإلكترونيّة في البحرين وخارجها، وذلك باعتباره أحد القطاعات الناشئة ذات الإمكانيات الواعدة».
من جانبه، قال محمد زليخ، الرئيس التنفيذي لـ( D 11 Gaming Hub ): «هدفنا هو الارتقاء بتجربة الألعاب في المملكة. فنحن نؤمن بالنقلة النوعيّة التي ستثمر عنها الرياضات الإلكترونيّة في عالم الألعاب التنافسيّة، لذا حرصنا على توفير منشأة متطورة حيث يمكن للهواة والمحترفين صقل مهاراتهم، والتواصل مع عشاق الرياضات الإلكترونيّة في شتّى أنحاء العالم بكل سهولة، والاستمتاع بالمنافسات المثيرة في ظل بيئة حديثة».
وقال هيثم العيسى، مدير العمليات والتسويق في ( D 11 Gaming Hub ): «الرياضات الإلكترونيّة ليست مجرد هواية؛ بل هي ظاهرة عالميّة. إذ يشهد العالم ظهور نجوم الرياضات الإلكترونيّة وتوسّعها سريع الوتيرة في مجال الألعاب التنافسيّة. ومن خلال منشأتنا، نطمح إلى رعاية المواهب البحرينيّة التي أثبتت تفوقها على الساحة المحليّة، ليس ذلك فحسب، بل يمكنها أيضًا المنافسة في المحافل العالميّة ضد نخبة من أشهر لاعبي الرياضات الإلكترونيّة الدوليين. ونحن حريصون على تحويل البحرين إلى إحدى أهم الوجهات العالميّة في مجال الرياضات الإلكترونيّة».
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