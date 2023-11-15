Thursday, 16 November 2023 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بدعم من صندوق العمل تمكين..D11 Gaming Hub تحتفل بتدشين منشأتها المبتكرة للرياضات الإلكترونية

11/15/2023 11:24:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تحتفل‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭)‬،‭ ‬والواقعة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الدانة،‭ ‬بإطلاق‭ ‬منشأتها‭ ‬الرائدة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬للرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مساحة‭ ‬حاضنة‭ ‬للمهتمين‭ ‬بمجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لاستضافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والدورات‭ ‬والورش‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمجال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬معدات‭ ‬الألعاب‭ ‬المتطورة‭. ‬

وتحظى‭ ‬المنشأة‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الصناعات‭ ‬الإبداعية‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭.‬

وتهدف‭ ‬المنشأة‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬مجتمع‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬المزدهر‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬إذ‭ ‬تطرح‭ ‬ألعابًا‭ ‬حديثة‭ ‬ذات‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مساحات‭ ‬متنوعة‭ ‬للتعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬والإرشاد‭ ‬والبث‭ ‬والمنافسات‭.‬

تضم‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭) ‬أيضًا‭ ‬غرفة‭ ‬تدريب‭ ‬مخصصة،‭ ‬ومنصة‭ ‬بطولات‭ ‬حديثة،‭ ‬وقاعة‭ ‬تعليم‭ ‬مجهزة‭ ‬بالكامل،‭ ‬وستوديو‭ ‬متطورا،‭ ‬وغرفة‭ ‬بث‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬هواة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬ومحترفيها‭.‬

حيث‭ ‬أعرب‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بفرص‭ ‬النمو‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬يفخر‭ ‬تمكين‭ ‬بدعم‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭) ‬في‭ ‬رسالتها‭ ‬لتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬إذ‭ ‬ستوفر‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬الطموحة‭ ‬منصة‭ ‬تفاعليّة‭ ‬لتنمية‭ ‬قدرات‭ ‬الكفاءات‭ ‬المحليّة‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬بنيتها‭ ‬التحتيّة‭ ‬المتطورة‭ ‬وتركيزها‭ ‬الاستراتيجي،‭ ‬ستسهم‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭) ‬بدور‭ ‬محوري‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مشهد‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬وذلك‭ ‬باعتباره‭ ‬أحد‭ ‬القطاعات‭ ‬الناشئة‭ ‬ذات‭ ‬الإمكانيات‭ ‬الواعدة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬محمد‭ ‬زليخ،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ‭(‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭): ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتجربة‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬فنحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بالنقلة‭ ‬النوعيّة‭ ‬التي‭ ‬ستثمر‭ ‬عنها‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الألعاب‭ ‬التنافسيّة،‭ ‬لذا‭ ‬حرصنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬منشأة‭ ‬متطورة‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للهواة‭ ‬والمحترفين‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬عشاق‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬في‭ ‬شتّى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬بكل‭ ‬سهولة،‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالمنافسات‭ ‬المثيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬بيئة‭ ‬حديثة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬هيثم‭ ‬العيسى،‭ ‬مدير‭ ‬العمليات‭ ‬والتسويق‭ ‬في‭ (‬ D 11‭ ‬ Gaming ‭ ‬ Hub ‭): ‬‮«‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬هواية؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬ظاهرة‭ ‬عالميّة‭. ‬إذ‭ ‬يشهد‭ ‬العالم‭ ‬ظهور‭ ‬نجوم‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬وتوسّعها‭ ‬سريع‭ ‬الوتيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الألعاب‭ ‬التنافسيّة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬منشأتنا،‭ ‬نطمح‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينيّة‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬تفوقها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬المحليّة،‭ ‬ليس‭ ‬ذلك‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يمكنها‭ ‬أيضًا‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬العالميّة‭ ‬ضد‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬لاعبي‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬الدوليين‭. ‬ونحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إحدى‭ ‬أهم‭ ‬الوجهات‭ ‬العالميّة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضات‭ ‬الإلكترونيّة‮»‬‭.‬

MENAFN15112023000055011008ID1107432981

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث