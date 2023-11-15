لوفثانسا تكنيك الشرق الأوسط وطيران الخليج تعلنان عقد شراكة استراتيجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

وقعت‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج،‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية

الرسمية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬لعقد‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬لوفثانسا‭ ‬تكنيك‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.

‬وتم‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والمعرفة‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬دبي‭ ‬للطيران‭ ‬2023‭.‬

وتُعرف‭ ‬لوفثانسا‭ ‬تكنيك‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬بخدماتها‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬الصيانة‭ ‬والتصليح‭ ‬والتجديد‭ ‬لمركبات‭ ‬إطار‭ ‬الطائرات‭ ‬وتصليحات‭ ‬المحركات‭ ‬الخفيفة،‭ ‬وتتطلع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬والصيانة‭ ‬وقدرات‭ ‬موظفيها‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬المركبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالطيران‭.‬

ويشمل‭ ‬برنامج‭ ‬التدريب‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬لوفثانسا‭ ‬تكنيك‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وطيران‭ ‬الخليج‭ ‬وسيغطي‭ ‬عمليات‭ ‬التجديد‭ ‬والتصليح‭ ‬وضمان‭ ‬الجودة‭.‬

كما‭ ‬تتيح‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المجال‭ ‬لتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والكفاءات،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬فهي‭ ‬تفتح‭ ‬المجال‭ ‬لتقييم‭ ‬إمكانية‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬في‭ ‬الصيانة‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬زياد‭ ‬الحازمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للوفثانسا‭ ‬تكنيك‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬يعتبر‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬للشركة‭ ‬والطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬سروره‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬إمكانيات‭ ‬الصيانة‭ ‬لديها‭ ‬وتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬فيها‭ ‬ورفد‭ ‬مقومات‭ ‬صناعة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬رحب‭ ‬القبطان‭ ‬وليد‭ ‬عبدالحميد‭ ‬العلوي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬بانطلاقة‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬لوفثانسا‭ ‬تكنيك‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬أولوية‭ ‬لمواصلة‭ ‬التدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خبرات‭ ‬لوفثانسا‭ ‬تكنيك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التصليحات‭ ‬الهيكلية‭ ‬تجعل‭ ‬منهم‭ ‬شريكاً‭ ‬مثالياً‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬لتعاون‭ ‬مثمر‭ ‬يعود‭ ‬أثره‭ ‬على‭ ‬الناقلة‭ ‬الوطنية‭ ‬وتجربة‭ ‬المسافرين‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬طيران‭ ‬الخليج‭ ‬ولوفثانسا‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬والالتزام‭ ‬بأعلى‭ ‬معايير‭ ‬السلامة‭ ‬في‭ ‬صيانة‭ ‬الطائرات‭. ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬المثمرة‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬كلا‭ ‬الشركتين،‭ ‬وتقود‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطيران‭ ‬والنقل‭ ‬الجوي‭.‬