صادرات البحرين تدعم عددا من العلامات المحلية المتخصصة في العطور في معرض العطور العربية 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
في ظل مساعيها الرامية ومن منطلق اهتمامها لتعزيز مكانة المنتجات الوطنية محليًا وعالميًا، تعاونت صادرات البحرين مع جمعية الصداقة العُمانية البحرينية الرائدة للاستفادة من منصة معرض العطور العربية والمتزامن عقده مع معرض المجوهرات العربية، والذي يضم باقة من المنتجات العربية والعالمية المميزة. والذي يجمع كبار صانعي العطور لعرض أحدث وأرقى العطور من جميع أنحاء العالم. ويشكل دعم النمو المستدام للمؤسسات القائمة في مملكة البحرين قوة دافعة وراء هذا، حيث يهدف هذا التعاون الى تنمية علامات تجارية محلية متخصصة في العطور من خلال فتح إمكانات ومزايا عبر تقديم تسهيلات لإشراكها في المعرض.
ومن المقرر أن يُعقد معرض العطور العربية، الذي يعتبر المنصة الرائدة في المنطقة لصناع العطور ومستحضرات التجميل والعديد من المنتجات من نفس القطاع، في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2023 بمركز البحرين العالمي للمعارض، ويعد هذا الحدث فرصة لجمع أكثر المؤسسات والعلامات التجارية الابتكارية والمؤثرة في هذا القطاع والتي تمتاز به المملكة.
وتأتي المشاركة في المعرض انعكاسه إلى أهداف رؤية صادرات البحرين في سياق وطني والمتمثلة في تحقيق هوية فريدة وموحدة للمنتجات المصنعة في البحرين والتي ستسهم في تعزيز جودتها، كما يعكس تنظيم هذا المعرض والتعاون مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية تحقيق الرؤية المنشودة في تعزيز وإبراز المنتجات الوطنية في المعرض والتي يعتبر كـفرصة مميزة لزيادة ظهور المنتجات المؤسسات الوطنية وإقامة تيسير تبادل الخبرات مع الشركات المشاركة في نفس المجال والوصول إلى شريحة عملاء جدد محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وقال الدكتور جمعة بن احمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان بان هذا المعرض يعد في نسخته الثانية تعزيزا للعلاقات الاقتصادية وتأكيدا على أواصر العلاقات الأخوية والتعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، ويهدف هذا المعرض الى دعم رواد الاعمال في كلا البلدين الشقيقين لتطوير أعمالهم ولتحسين انتاجيتهم ويتيح الفرص لخلق شراكات وتعاون بين رواد الاعمال.
من جانبه اشاد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين بعمق العلاقات التاريخية الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في ظل ما تحظى به من دعم وتوجيه من لدن القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين.
واكد ان العلاقات بين البلدين تشهد تناميا وتقاربا في كافة المجالات، مشيرا الى ان هذا المعرض يهدف الى ترويج وتسويق منتجات رواد الاعمال في كلا البلدين الشقيقين ويفتح آفاقا واسعة لمزيد من التعاون والشراكات بين رواد الاعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
وعبّرت السيدة صفاء شريف عبدالخالق، الرئيس التنفيذي لصادرات البحرين، عن تفاؤلها بالتعاون الجديد، وقالت: «نحن في صادرات البحرين نجدد عزمنا ونؤكد التزامنا الراسخ في دعم العلامات التجارية البحرينية والارتقاء بها، وفي هذا الصدد تحرص صادرات البحرين على توفير كافة مواردها للمؤسسات القائمة في مملكة البحرين لضمان نجاحها محليًا وإقليميًا وعالميًا».
وأضافت: «نحن على ثقة تامة بأن منتجات المؤسسات الوطنية الفريدة من نوعها ستحقق إمكاناتها الكاملة وتصل إلى آفاق جديدة من النجاح من خلال شراكتنا لاستراتيجية والديناميكية مع جمعية الصداقة العمانية البحرينية من خلال دعم مؤسسات وعلامات تجارية محلية واعدة في قطاع العطور وفضلًا عن تعزيز العلاقات بين البلدين».
تشارك المؤسسات والعلامات التجارية البحرينية المدعومة من قبل صادرات البحرين من خلال مشاركتها لهذا المعرض، مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات من قطاع العطور ومستحضرات التجميل، مما يسلط الضوء على إمكانيات المملكة كمركز للابتكار والجودة. ومن المتوقع أن تحقق هذه المؤسسات تأثيرًا كبيرًا في المعرض، مقدمة منتجاتها المتميزة لجمهور محلي وعالمي.
تدعو صادرات البحرين جميع المهتمين وأصحاب المصلحة والمحترفين في هذا القطاع الى زيارة جناحهم في معرض العطور العربية للتعرف واكتشاف التميز والابتكار البحريني في قطاع العطور ومستحضرات التجميل.
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