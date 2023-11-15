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صادرات البحرين تدعم عددا من العلامات المحلية المتخصصة في العطور في معرض العطور العربية 2023

11/15/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

في‭ ‬ظل‭ ‬مساعيها‭ ‬الرامية‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬اهتمامها‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬محليًا‭ ‬وعالميًا،‭ ‬تعاونت‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العُمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬الرائدة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬والمتزامن‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬العربية‭ ‬والعالمية‭ ‬المميزة‭. ‬والذي‭ ‬يجمع‭ ‬كبار‭ ‬صانعي‭ ‬العطور‭ ‬لعرض‭ ‬أحدث‭ ‬وأرقى‭ ‬العطور‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ويشكل‭ ‬دعم‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬وراء‭ ‬هذا،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬الى‭ ‬تنمية‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬محلية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬العطور‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فتح‭ ‬إمكانات‭ ‬ومزايا‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬تسهيلات‭ ‬لإشراكها‭ ‬في‭ ‬المعرض‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يُعقد‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية،‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لصناع‭ ‬العطور‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬القطاع،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬فرصة‭ ‬لجمع‭ ‬أكثر‭ ‬المؤسسات‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الابتكارية‭ ‬والمؤثرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬والتي‭ ‬تمتاز‭ ‬به‭ ‬المملكة‭. ‬

وتأتي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬انعكاسه‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬رؤية‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬وطني‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هوية‭ ‬فريدة‭ ‬وموحدة‭ ‬للمنتجات‭ ‬المصنعة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬جودتها،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬المنشودة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬وإبراز‭ ‬المنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬والتي‭ ‬يعتبر‭ ‬كـفرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لزيادة‭ ‬ظهور‭ ‬المنتجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬وإقامة‭ ‬تيسير‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬المجال‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬عملاء‭ ‬جدد‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬وعالميًا‭. ‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬بان‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يعد‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬تعزيزا‭ ‬للعلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتأكيدا‭ ‬على‭ ‬أواصر‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬لتطوير‭ ‬أعمالهم‭ ‬ولتحسين‭ ‬انتاجيتهم‭ ‬ويتيح‭ ‬الفرص‭ ‬لخلق‭ ‬شراكات‭ ‬وتعاون‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬الاعمال‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اشاد‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬حارب‭ ‬البوسعيدي‭ ‬سفير‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بعمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وتوجيه‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تشهد‭ ‬تناميا‭ ‬وتقاربا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬ترويج‭ ‬وتسويق‭ ‬منتجات‭ ‬رواد‭ ‬الاعمال‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقا‭ ‬واسعة‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات‭ ‬بين‭ ‬رواد‭ ‬الاعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

وعبّرت‭ ‬السيدة‭ ‬صفاء‭ ‬شريف‭ ‬عبدالخالق،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصادرات‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬تفاؤلها‭ ‬بالتعاون‭ ‬الجديد،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬نجدد‭ ‬عزمنا‭ ‬ونؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬الراسخ‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬تحرص‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬مواردها‭ ‬للمؤسسات‭ ‬القائمة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لضمان‭ ‬نجاحها‭ ‬محليًا‭ ‬وإقليميًا‭ ‬وعالميًا‮»‬‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬تامة‭ ‬بأن‭ ‬منتجات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬ستحقق‭ ‬إمكاناتها‭ ‬الكاملة‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬والديناميكية‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الصداقة‭ ‬العمانية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬مؤسسات‭ ‬وعلامات‭ ‬تجارية‭ ‬محلية‭ ‬واعدة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العطور‭ ‬وفضلًا‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‮»‬‭.‬

تشارك‭ ‬المؤسسات‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬البحرينية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬لهذا‭ ‬المعرض،‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬العطور‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل،‭ ‬مما‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬إمكانيات‭ ‬المملكة‭ ‬كمركز‭ ‬للابتكار‭ ‬والجودة‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تحقق‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬تأثيرًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬مقدمة‭ ‬منتجاتها‭ ‬المتميزة‭ ‬لجمهور‭ ‬محلي‭ ‬وعالمي‭.‬

‭ ‬تدعو‭ ‬صادرات‭ ‬البحرين‭ ‬جميع‭ ‬المهتمين‭ ‬وأصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬جناحهم‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬للتعرف‭ ‬واكتشاف‭ ‬التميز‭ ‬والابتكار‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬العطور‭ ‬ومستحضرات‭ ‬التجميل‭.‬

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