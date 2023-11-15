الرئيس التنفيذي لتمكين تزور الشركة الوطنية للسيارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قامت الإدارة التنفيذية بصندوق العمل (تمكين) بزيارة الشركة الوطنية للسيارات، وذلك للتعريف ببرامج تمكين الجديدة وإطلاعهم على أبرز مميزات البرامج المستحدثة والمعنية بالتوظيف والتطور الوظيفي وبرامج دعم المؤسسات. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات لعدد من المؤسسات في القطاع الخاص من أجل اطلاعهم على أبرز المستجدات المتعلقة ببرامج تمكين المستحدثة وكيفية تحقيق أقصى قدر من التأثير الإيجابي من البرامج على إيجاد فرص العمل النوعية لدعم الداخلين الجدد إلى السوق، إلى جانب تعزيز فرص التطور الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في القطاع الخاص.
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