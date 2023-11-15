الرئيس التنفيذي لتمكين تزور الشركة الوطنية للسيارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭) ‬بزيارة‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للسيارات،‭ ‬وذلك‭ ‬للتعريف‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬الجديدة‭ ‬وإطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬مميزات‭ ‬البرامج‭ ‬المستحدثة‭ ‬والمعنية‭ ‬بالتوظيف‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬وبرامج‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭. ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬ضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الزيارات‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اطلاعهم‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬ببرامج‭ ‬تمكين‭ ‬المستحدثة‭ ‬وكيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬النوعية‭ ‬لدعم‭ ‬الداخلين‭ ‬الجدد‭ ‬إلى‭ ‬السوق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬